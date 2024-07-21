Трагедія на атракціоні у Києві 21 липня — обладнання одразу потягнуло потерпілого на дно Дніпра

Рятувальники на Дніпрі. Фото: ДСНС

Ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч Олег Симороз заявив, що з Дніпра у Києві дістали тіло людини, яка обірвалася на атракціоні. Однак офіційного підтвердження наразі немає. Симороз заявив про важке обладнання, яке одразу потягнуло хлопця на дно.

Про це Олег Симороз написав у соцмережі X у неділю, 21 липня.

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За словами Симороза, обладнання для кріплення було важким, щоб виплисти. Воно одразу потягнуло хлопця на дно Дніпра.

"У нас люди не мають гинути в мирних містах на атракціонах", — наголосив Симороз.

Допис Симороза. Фото: скриншот

Зазначимо, громадсько-політичний діяч пише, що внаслідок обірвання троса загинула дівчина, однак у КМДА наголосили, що це був хлопець.

"За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву троса на атракціоні знаходився хлопець, віком орієнтовно до 30 років", — йдеться у повідомленні.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром. Місцеві одразу повідомили, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку.

Внаслідок цього ускладнився рух на Набережному шосе. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У КМДА заявили, що наразі рятувальники намагаються віднайти людину. До рятувальної операції залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

Кияни, які бачили, як обірвалася канатна дорога через річку Дніпро розповіли деталі інциденту. За словами одного з них, впавши у воду, людина навіть не проявляла ніяких ознак життя.