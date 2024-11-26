Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Хотів підірвати наряд поліції у Києві — СБУ затримала агента РФ arrow

Хотів підірвати наряд поліції у Києві — СБУ затримала агента РФ

26 листопада 2024 12:23
Карина Приходько - Редактор
Вибух у центрі Києва — СБУ затримала російського агента
Затримання злочинця у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки разом з Нацполіцією затримала російського агента, який намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 26 листопада. 

Читайте також:

Що відомо про російського агента

Правоохоронці розповіли, що на замовлення російських спецслужб чоловік вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада. Того дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці і під час спроби зайти у квартиру на вході спрацювала "розтяжка" з гранатою Ф-1.

"Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а "дзвінок" жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських. Цей теракт був спланований російськими спецслужбами", — йдеться у повідомленні. 

За даними СБУ, для виконання цього завдання Росія дистанційно залучила 43-річного мешканця Київщини, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці. Перед тим, як встановити "розтяжку" чоловік виконав "тестове" завдання: підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці і направив відповідні відео куратору.

Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців. Так, він орендував квартиру у центрі Києва, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу. На щастя, ніхто з поліцейських під час вибуху не постраждав. 

Затримання колаборанта

Незадовго після інциденту, правоохоронці затримали фігуранта "по гарячих слідах".

теракт у Києві
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій.

Яке покарання загрожує ворожому агенту

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у терористичному акті (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). 

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ввечері 23 листопада у Києві трапилася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Незадовго стало відомо, що подія трапилася в готелі Sky Loft, а в мережі показали відео стрілянини. Поліція затримала стрілка і йому вже обрали запобіжний захід.

СБУ теракт Київ Колаборант Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:49 В Одесі оновили графіки світла на вівторок — що змінилося

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

12:42 В Укренерго заявили про ріст споживання електроенергії

12:30 Хвилюють кожного українця — 5 важливих питань про курс долара

12:30 Чому громадян викликають до ТЦК та де можуть вручити повістку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

12:26 Образив сестру і зарізав брата — подробиці вбивства на Одещині

12:23 Хотів підірвати наряд поліції у Києві — СБУ затримала агента РФ

12:19 Нардеп пояснив, яка зарплата повинна бути в добровольців

11:58 Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

11:57 Персонажів S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучив одесит — що відомо

12:49 В Одесі оновили графіки світла на вівторок — що змінилося

12:42 В Укренерго заявили про ріст споживання електроенергії

12:30 Хвилюють кожного українця — 5 важливих питань про курс долара

12:30 Чому громадян викликають до ТЦК та де можуть вручити повістку

12:26 Образив сестру і зарізав брата — подробиці вбивства на Одещині

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

12:23 Хотів підірвати наряд поліції у Києві — СБУ затримала агента РФ

12:19 Нардеп пояснив, яка зарплата повинна бути в добровольців

11:58 Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

11:57 Персонажів S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучив одесит — що відомо

11:29 Повільні вбивці —морепродукти небезпечні для одеситів

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК