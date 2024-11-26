Вибух у центрі Києва — СБУ затримала російського агента

Затримання злочинця у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Служба безпеки разом з Нацполіцією затримала російського агента, який намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 26 листопада.

Читайте також:

Що відомо про російського агента

Правоохоронці розповіли, що на замовлення російських спецслужб чоловік вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада. Того дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці і під час спроби зайти у квартиру на вході спрацювала "розтяжка" з гранатою Ф-1.

"Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а "дзвінок" жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських. Цей теракт був спланований російськими спецслужбами", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для виконання цього завдання Росія дистанційно залучила 43-річного мешканця Київщини, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці. Перед тим, як встановити "розтяжку" чоловік виконав "тестове" завдання: підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці і направив відповідні відео куратору.

Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців. Так, він орендував квартиру у центрі Києва, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу. На щастя, ніхто з поліцейських під час вибуху не постраждав.

Затримання колаборанта

Незадовго після інциденту, правоохоронці затримали фігуранта "по гарячих слідах".

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій.

Яке покарання загрожує ворожому агенту

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у терористичному акті (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ввечері 23 листопада у Києві трапилася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Незадовго стало відомо, що подія трапилася в готелі Sky Loft, а в мережі показали відео стрілянини. Поліція затримала стрілка і йому вже обрали запобіжний захід.