Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Хотел взорвать наряд полиции в Киеве — СБУ задержала агента РФ arrow

Хотел взорвать наряд полиции в Киеве — СБУ задержала агента РФ

26 ноября 2024 12:23
Карина Приходько - Редактор
Взрыв в центре Киева — СБУ задержала российского агента
Задержание преступника в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности вместе с Нацполицией задержала российского агента, пытавшегося взорвать наряд полиции в центре Киева. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 26 ноября.

Читайте также:

Что известно о российском агенте

Правоохранители рассказали, что по заказу российских спецслужб мужчина совершил теракт в центре Киева 17 ноября. В тот день наряд полиции прибыл по вызову о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы и при попытке зайти в квартиру на входе сработала "растяжка" с гранатой Ф-1.

"Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских. Этот теракт был спланирован российскими спецслужбами", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, для выполнения этой задачи Россия дистанционно привлекла 43-летнего жителя Киевщины, который уже шесть раз отбывал наказание за разбой, кражи и бегство из тюрьмы. Перед тем, как установить "растяжку", мужчина выполнил "тестовую" задачу: поджег релейный шкаф Укрзализныци на окраинах столицы и направил соответствующие видео куратору.

После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию по совершению теракта против украинских правоохранителей. Так, он арендовал квартиру в центре Киева, установил там "растяжку" с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени. К счастью, никто из полицейских при взрыве не пострадал.

Задержание коллаборанта

Незадолго после инцидента правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам".

теракт в Киеве
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Во время обысков в помещении задержанного изъяли мобильный телефон, сим-карты и одежду с поличным.

Какое наказание грозит враждебному агенту

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в террористическом акте (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, вечером 23 ноября в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили ранения. Полиция начала уголовное производство.

Незадолго стало известно, что событие произошло в отеле Sky Loft, а в сети показали видео стрельбы. Полиция задержала стрелка и ему уже избрали меру пресечения.

СБУ теракт Киев Коллаборант Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:49 В Одессе обновили графики света на вторник — что изменилось

Text

12:46 Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

12:42 В Укрэнерго заявили о росте потребления электроэнергии

12:30 Волнуют каждого украинца — 5 важных вопросов о курсе доллара

12:30 Почему граждан вызывают в ТЦК и где могут вручить повестку

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

12:26 Обидел сестру и зарезал брата — подробности убийства на Одесчине

12:23 Хотел взорвать наряд полиции в Киеве — СБУ задержала агента РФ

12:19 Нардеп объяснил, какая зарплата должна быть у добровольцев

11:58 Новые слухи об iPhone 17 Air — в нем не будет SIM-карты

11:57 Персонажей S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучил одессит — что известно

12:49 В Одессе обновили графики света на вторник — что изменилось

12:42 В Укрэнерго заявили о росте потребления электроэнергии

12:30 Волнуют каждого украинца — 5 важных вопросов о курсе доллара

12:30 Почему граждан вызывают в ТЦК и где могут вручить повестку

12:26 Обидел сестру и зарезал брата — подробности убийства на Одесчине

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

12:23 Хотел взорвать наряд полиции в Киеве — СБУ задержала агента РФ

12:19 Нардеп объяснил, какая зарплата должна быть у добровольцев

11:58 Новые слухи об iPhone 17 Air — в нем не будет SIM-карты

11:57 Персонажей S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучил одессит — что известно

11:29 Медленные убийцы — морепродукты опасны для одесситов

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

Text

12:46 Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

Text

11:53 Глава Тернопольской ОВА рассказал о последствиях атаки на область

Text

10:52 Эксперт объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК