Взрыв в центре Киева — СБУ задержала российского агента

Задержание преступника в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

Служба безопасности вместе с Нацполицией задержала российского агента, пытавшегося взорвать наряд полиции в центре Киева. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 26 ноября.

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Что известно о российском агенте

Правоохранители рассказали, что по заказу российских спецслужб мужчина совершил теракт в центре Киева 17 ноября. В тот день наряд полиции прибыл по вызову о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы и при попытке зайти в квартиру на входе сработала "растяжка" с гранатой Ф-1.

"Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских. Этот теракт был спланирован российскими спецслужбами", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, для выполнения этой задачи Россия дистанционно привлекла 43-летнего жителя Киевщины, который уже шесть раз отбывал наказание за разбой, кражи и бегство из тюрьмы. Перед тем, как установить "растяжку", мужчина выполнил "тестовую" задачу: поджег релейный шкаф Укрзализныци на окраинах столицы и направил соответствующие видео куратору.

После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию по совершению теракта против украинских правоохранителей. Так, он арендовал квартиру в центре Киева, установил там "растяжку" с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени. К счастью, никто из полицейских при взрыве не пострадал.

Задержание коллаборанта

Незадолго после инцидента правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам".

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Во время обысков в помещении задержанного изъяли мобильный телефон, сим-карты и одежду с поличным.

Какое наказание грозит враждебному агенту

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в террористическом акте (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, вечером 23 ноября в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили ранения. Полиция начала уголовное производство.

Незадолго стало известно, что событие произошло в отеле Sky Loft, а в сети показали видео стрельбы. Полиция задержала стрелка и ему уже избрали меру пресечения.