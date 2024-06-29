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Киевляне предлагают установить защитные экраны на станциях метро — петиция

29 июня 2024 17:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Гибели в метро - в Киеве просят установить защитные экраны на станции
Станция метро. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В киевском метрополитене участились случаи падения людей под поезд. Поэтому жители города предлагают обустроить специальные защитные экраны для предотвращения таких инцидентов.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета.

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"Это обращение вызвано увеличением случаев попадания пассажиров под поезда, что приводит к травмам и смертям", — говорится в тексте петиции.

Авторы отметили, что из-за войны в Украине граждане имеют значительную психологическую нагрузку, а часть из них находится в тяжелом психологическом состоянии, что может приводить к суицидальным намерениям. Поэтому такие защитные экраны в метро могут предотвратить трагические случаи.

"Даже если человек не находится в тяжелом психологическом состоянии, существует риск потерять равновесие, заглядевшись на прибывающий поезд", — отмечается в документе.

Также угроза существует для демобилизованных военных с физическими ограничениями, в том числе с ампутациями конечностей. При использовании костылей они тоже могут потерять равновесие на перронах. Поэтому установка защитных экранов поможет снизить риски для всех категорий населения и улучшит уровень безопасности в метрополитене.

В настоящее время петицию подписали уже 1013 человек из необходимых 6000.

Напомним, вчера на станции метрополитена "Золотые ворота" на пути упал человек. Движение поездов на "зеленой" ветке временно останавливало.

Позже спасатели деблокировали тело женщины из-под поезда метро — ее зажало под первым вагоном.

Еще несколько дней назад на станции киевского метро "Университет" под вагон поезда упал молодой человек.

Киев
украинцы
суицид
метро
война в Украине
психологическое состояние
поезд

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