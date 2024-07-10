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Кількість жертв внаслідок ракетної атаки на Київ зросла

10 липня 2024 10:00
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Улинець Юлія
редактор
Ракетний удар по Києву 8 липня — кількість загиблих зросла
Розбір завалів у Києві. Фото: ДСНС
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Станом на ранок 10 липня від ракетного удару по Києву, який здійснили російські війська 8 липня, загинуло вже 34 людини.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За даними Сергія Попка, станом на ранок 9:00 10 липня від російської ракетної атаки на Київ, яка відбулась 8 липня, загинуло вже 34 людини.

Нагадаємо, вранці на місцях влучань російських ракет у Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи. Повідомлялося про 33 жертв атаки.

Моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Київ російські війська обстріли окупанти війна в Україні жертви ракетний удар

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