Ракетний удар по Києву 8 липня — кількість загиблих зросла

Розбір завалів у Києві. Фото: ДСНС

Станом на ранок 10 липня від ракетного удару по Києву, який здійснили російські війська 8 липня, загинуло вже 34 людини.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Читайте також:

Нові підтверджені жертви

За даними Сергія Попка, станом на ранок 9:00 10 липня від російської ракетної атаки на Київ, яка відбулась 8 липня, загинуло вже 34 людини.

Нагадаємо, вранці на місцях влучань російських ракет у Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи. Повідомлялося про 33 жертв атаки.

Моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.