Ракетный удар по Киеву 8 июля — количество погибших выросло

Разбор завалов в Киеве. Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 10 июля от ракетного удара по Киеву, который совершили российские войска 8 июля, погибли уже 34 человека.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Читайте также:

Новые подтвержденные жертвы

По данным Сергея Попка, по состоянию на утро 9:00 10 июля от российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся 8 июля, погибли уже 34 человека.

Напомним, утром на местах попадания российских ракет в Киеве завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы. Сообщалось о 33 жертвах атаки.

Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты.

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.