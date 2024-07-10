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Число жертв в результате ракетной атаки на Киев возросло

10 июля 2024 10:00
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Улинец Юлия
редактор
Ракетный удар по Киеву 8 июля — количество погибших выросло
Разбор завалов в Киеве. Фото: ГСЧС
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

По состоянию на утро 10 июля от ракетного удара по Киеву, который совершили российские войска 8 июля, погибли уже 34 человека.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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По данным Сергея Попка, по состоянию на утро 9:00 10 июля от российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся 8 июля, погибли уже 34 человека.

Напомним, утром на местах попадания российских ракет в Киеве завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы. Сообщалось о 33 жертвах атаки.

Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты.

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Киев российские войска обстрелы оккупанты война в Украине жертвы ракетный удар

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