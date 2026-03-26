Київрада закликала владу не посилювати податковий тиск на ФОП

Засідання Київської міської Ради. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада ухвалила звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо недопущення посилення податкового навантаження на підприємців. "За" проголосували 63 депутати. У документі зазначається, що фізичні особи — підприємці є основою економіки громад, джерелом робочих місць та стабільних надходжень до місцевих бюджетів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на позачергове пленарне засідання V сесії Київської міської ради у четвер, 26 березня.

Запровадження ПДВ для ФОПів може призвести до закриття бізнесів

"Саме підприємці забезпечують економічну стійкість держави та стабільно сплачують податки. Але, влада замість розширення податкової бази та створення умов для розвитку бізнесу обирає шлях посилення фіскального тиску на тих, хто вже працює легально. Особливе занепокоєння викликають ініціативи, які можуть торкнутися сотень тисяч підприємців, призвести до згортання малого бізнесу, зростання безробіття та прямих втрат місцевих бюджетів, що значною мірою наповнюються за рахунок податків ФОПів", — йдеться у зверненні Київради.

Депутат Леонід Ємець наголосив, що підвищення податкового навантаження на малий бізнес у час війни є прямим ударом по економічній стійкості країни.

"Коли країна воює, малий бізнес — це не проблема, а опора. Знищувати його податковим тиском означає бити по громадах, по родинах і по майбутньому України", — додав він.

Зазначається, що законодавчі ініціативи щодо запровадження ПДВ для ФОПів та загального посилення фіскального навантаження призведуть до масового закриття бізнесів, зростання безробіття.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Київрада затвердила план енергостійкості столиці. Він обійдеться Києву в більше, ніж 60 млрд гривень. Зараз місто має лише п риблизно шосту частина цих грошей.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розкритикував окремі пункти Плану енергостійкості. За його словами, вони можуть змінити правила відповідальності за державні закупівлі. Крім того, згідно з деякими пропозиціями, різниця між ціною закупівлі та ринковою в межах до 7% не вважатиметься підставою для підозр у порушеннях.