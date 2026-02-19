Видео
Парковка КГГА за 3,6 млн грн годами ржавела во дворе

Парковка КГГА за 3,6 млн грн годами ржавела во дворе

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 16:00
Роторная парковка КГГА за 3,6 млн грн осталась неиспользованной
Элементы парковки. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова сообщила, что элементы роторной парковки, приобретенной городом за 3,6 миллиона гривен, оставили на заднем дворе Киевской городской администрации. Там они постепенно проржавели.

Об этом Ирина Винокурова сказала в эфире "Київський час".

Закупка парковки, которая не использовалась

"С 2017 года, со времени когда ее закупили, ее так ни разу не собрали и не использовали. Вот два человека, которые закупали ее, которые подписывали документы, получили подозрения", — отметила Винокурова.

Парковку планировали обустроить возле здания на Крещатике, но реализовать это не удалось из-за ограниченной площади, наличия подземных коммуникаций и того, что участок не был предназначен для таких объектов.

"Купили достаточно полезную и дорогую вещь. Я думаю, что никто не будет спорить, что ее можно с пользой использовать. Но ее почему-то не использовали. Вот главный вопрос, почему и для чего тогда ее покупали, если заранее не подумали, где ее будут устанавливать и кому она нужна", — говорит пресс-секретарь.

Закупівля парковкив Києві, яка не використовувалася
Объявление фигуранту о подозрении. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Годами элементы парковки ржавели на заднем дворе КГГА.

Что предшествовало

Бывшему первому заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА объявили подозрение в растрате бюджетных средств из-за закупки роторной парковки на десять автомобилей в 2017 году. Ее планировали установить во дворе КГГА, но этого так и не произошло.

"Подозреваемый подписал акт ее приемки, хотя уже имел ответы от Киевсовета о том, что места во дворе для нее нет, поэтому размещать конструкцию там нецелесообразно. Кроме того, установка ее во дворе невозможна из-за прохождения там подземных коммуникаций", — отметили в Киевской городской прокуратуре.

Впоследствии оставленные конструкции проржавели, из-за чего от идеи обустройства парковки отказались.

При этом по техническим характеристикам она должна была прослужить не менее 15 лет при правильном использовании.

Вследствие этого столичный бюджет понес убытки на более чем 3,6 миллиона гривен.

Скандалы в Киеве

Прокуроры объявили подозрения руководителям КП после массовых травм и ДТП в период зимних гололедов в столице. Речь идет о недостаточной обработке дорог и тротуаров, а также ненадлежащей уборке снега.

А депутат Киевсовета Андрей Витренко считает, что Киев проигрывает даже прифронтовым городам по качеству коммунальных услуг. В то же время город имеет самый большой бюджет.

Ранее Витренко отмечал, что Киев не подготовился к критической ситуации в результате российских атак и непогоды.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
