"Київпастранс" може закупити тролейбуси з Ірану

Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

КП "Київпастранс" може закупити тролейбуси іранського виробництва для потреб міського транспорту. Орієнтовна вартість потенційної закупівлі оцінюється у близько 302 млн грн. Офіційного підтвердження укладання контракту або фінального рішення наразі немає.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко під час засідання Київради, передає Новини.LIVE.

У Києві перевіряють можливу закупівлю тролейбусів іранського виробництва

За словами Вітренка, інформація про потенційну угоду з’явилася у медіа. Він закликав перевірити ці дані та надати публічні роз’яснення щодо планів закупівель.

Депутат наголосив, що у разі підтвердження мова може йти про тролейбуси іранського виробництва, і закликав керівництво "Київпастрансу" офіційно підтвердити або спростувати інформацію про можливу угоду.

"У засобах масової інформації з'явилася інформація, що "Київпастранс" закуповує на 302 мільйони гривень іранські тролейбуси. Іранські тролейбуси, які були виготовлені в Ірані, а це я нагадаю вам, що "Шахеди", які летять по місту Києву, також є іранською розробкою. Тому дайте протокольне доручення, розібратися з цим питанням, а директору "Київпартрансу" доповісти по цьому питанню, вийти з публічної позиції, спростувати або підтвердити", — сказав він.

Наразі Київська міська влада та КП "Київпастранс" публічно не підтверджували підготовку або укладання відповідного контракту.

"Ці автобуси заявлені в декларації як турецькі, але насправді вони були вироблені в Ірані. Тобто ми своїми грошима комунальними спонсоруємо тих людей, які запускають "Шахеди". Це також ситуація, ми дали доручення розібратися з цією ситуацією, доповісти директору "Київпастрансу", чи справді це так, чи це якась фейкова інформація", — сказав Вітренко після засідання Київради журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну.

