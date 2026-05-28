Главная Киев "Киевпастранс" может закупить троллейбусы из Ирана

Дата публикации 28 мая 2026 16:18
Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

КП "Киевпастранс" может закупить троллейбусы иранского производства для нужд городского транспорта. Ориентировочная стоимость потенциальной закупки оценивается в около 302 млн грн. Официального подтверждения заключения контракта или финального решения пока нет.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко во время заседания Киевсовета, передает Новини.LIVE.

В Киеве проверяют возможную закупку троллейбусов иранского производства

По словам Витренко, информация о потенциальной сделке появилась в медиа. Он призвал проверить эти данные и предоставить публичные разъяснения относительно планов закупок.

Депутат отметил, что в случае подтверждения речь может идти о троллейбусах иранского производства, и призвал руководство "Киевпастранса" официально подтвердить или опровергнуть информацию о возможной сделке.

"В средствах массовой информации появилась информация, что "Киевпастранс" закупает на 302 миллиона гривен иранские троллейбусы. Иранские троллейбусы, которые были изготовлены в Иране, а это я напомню вам, что "Шахеды", которые летят по городу Киеву, также являются иранской разработкой. Поэтому дайте протокольное поручение, разобраться с этим вопросом, а директору "Киевпартранса" доложить по этому вопросу, выйти из публичной позиции, опровергнуть или подтвердить", — сказал он.

Сейчас Киевская городская власть и КП "Киевпастранс" публично не подтверждали подготовку или заключение соответствующего контракта.

"Эти автобусы заявлены в декларации как турецкие, но на самом деле они были произведены в Иране. То есть мы своими коммунальными деньгами спонсируем тех людей, которые запускают "Шахеды". Это также ситуация, мы дали поручение разобраться с этой ситуацией, доложить директору "Киевпасстранса", действительно ли это так", — сказал Витренко после заседания Киевсовета журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
