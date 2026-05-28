"Киевпастранс" может закупить троллейбусы из Ирана

КП "Киевпастранс" может закупить троллейбусы иранского производства для нужд городского транспорта. Ориентировочная стоимость потенциальной закупки оценивается в около 302 млн грн. Официального подтверждения заключения контракта или финального решения пока нет.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко во время заседания Киевсовета, передает Новини.LIVE.

По словам Витренко, информация о потенциальной сделке появилась в медиа. Он призвал проверить эти данные и предоставить публичные разъяснения относительно планов закупок.

Депутат отметил, что в случае подтверждения речь может идти о троллейбусах иранского производства, и призвал руководство "Киевпастранса" официально подтвердить или опровергнуть информацию о возможной сделке.

"В средствах массовой информации появилась информация, что "Киевпастранс" закупает на 302 миллиона гривен иранские троллейбусы. Иранские троллейбусы, которые были изготовлены в Иране, а это я напомню вам, что "Шахеды", которые летят по городу Киеву, также являются иранской разработкой. Поэтому дайте протокольное поручение, разобраться с этим вопросом, а директору "Киевпартранса" доложить по этому вопросу, выйти из публичной позиции, опровергнуть или подтвердить", — сказал он.

Сейчас Киевская городская власть и КП "Киевпастранс" публично не подтверждали подготовку или заключение соответствующего контракта.

"Эти автобусы заявлены в декларации как турецкие, но на самом деле они были произведены в Иране. То есть мы своими коммунальными деньгами спонсируем тех людей, которые запускают "Шахеды". Это также ситуация, мы дали поручение разобраться с этой ситуацией, доложить директору "Киевпасстранса", действительно ли это так", — сказал Витренко после заседания Киевсовета журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.

