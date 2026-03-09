Відео
Головна Київ Київрада не затвердила план стійкості Києва — що завадило

Київрада не затвердила план стійкості Києва — що завадило

Дата публікації: 9 березня 2026 16:36
План енергетичної стійкості Києва — чому рада не змогла затвердити
Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

Київрада сьогодні не змогла зібратись на позачергове засідання, щоб затвердити план енергостійкості Києва. Причина — частина депутатів не прийшли, тому не вистачило кворуму.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Читайте також:

Скільки нардепів сьогодні прийшли на засідання Київради

Сьогодні на засідання прийшли лише 58 депутатів. Для кворуму потрібно щонайменше 61.

Депутат Володимир Прокопів повідомив, що майже повним складом були присутні лише три фракції — "Удар", "Європейська солідарність" та "Єдність".

"Тепло, електроенергія, вода та каналізація не питають людину про її політичні амбіції, але це відповідальність кожного депутата, який обраний. Підтримати те чи інше рішення, обговорити його. І саме так буде столиця готуватися. Але взяти і просто не прийти це безвідповідальність", — сказав він.

На порядку денному основним питанням був план забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва.

Мер столиці Віталій Кличко оголосив, що наступне позачергове пленарне засідання відбудеться у вівторок, 10 березня, на 13:00. У порядку денному буде лише одне питання.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський дав Київраді крайній термін, коли вона має ухвалити цей план — вівторок, 10 березня.

Енергетичний колапс у Києві

Очільник Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що в енергетичному колапсі, що виник у столиці винні дві людини — російський диктатор Володимир Путін та мер Віталій Кличко.

Посадовець наголосив, що Кличко має понести кримінальну відповідальність.

