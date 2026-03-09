Видео
Дедлайны горят — Киевсовет не смог принять план энергостойкости

Дедлайны горят — Киевсовет не смог принять план энергостойкости

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 16:36
Утверждение плана энергоустойчивости Киева сорвалось — в чем причина
Заседание Киевсовета. Фото: прессслужба Киевсовета

Внеочередное заседание Киевсовета, на котором планировали утвердить план энергетической устойчивости столицы, сегодня так и не состоялось. Причиной стало отсутствие кворума — часть депутатов не пришла на заседание, поэтому необходимого количества голосов для начала работы не набралось.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Читайте также:

Сколько нардепов сегодня пришли на заседание Киевсовета

Сегодня на заседание пришли только 58 депутатов. Для кворума нужно как минимум 61.

Депутат Владимир Прокопов сообщил, что почти полным составом присутствовали только три фракции — "Удар", "Європейська солідарність" и "Єдність".

"Тепло, электроэнергия, вода и канализация не спрашивают человека о его политических амбициях, но это ответственность каждого избранного депутата. Поддержать то или иное решение, обсудить его. И именно так будет столица готовиться. Но взять и просто не прийти — это безответственность", — сказал он.

На повестке дня основным вопросом был план обеспечения энергетической устойчивости территориальной общины города Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко объявил, что следующее внеочередное пленарное заседание состоится во вторник, 10 марта, в 13:00. В повестке дня будет только один вопрос.

Отметим, что президент Владимир Зеленский дал Киевсовету крайний срок, когда он должен принять этот план — вторник, 10 марта.

Энергетический коллапс в Киеве

Глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов заявил, что в энергетическом коллапсе, возникшем в столице виноваты два человека — российский диктатор Владимир Путин и мэр Виталий Кличко.

Чиновник отметил, что Кличко должен понести уголовную ответственность.

Владимир Зеленский Виталий Кличко Киев местные депутаты Киевсовет
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
