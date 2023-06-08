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Київрада витратить 18 млн грн на запчастини для авто: депутатка ексклюзивно для Новини.LIVE

8 червня 2023 15:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Київрада витратить 18 млн грн на запчастини для авто: депутатка ексклюзивно для Новини.LIVE
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 червня, київський міський голова Віталій Кличко скасував тендер на 20 мільйонів гривень на купівлю службових автомобілей Toyota. Однак з подачі фракції мера столиці вирішили "перекинути" 18 млн грн на запчастини в той же департамент. 

Про це для Новини.LIVE ексклюзивно розповіла депутатка Київської міської Ради Ксенія Семенова.

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За словами Семенової, міський голова Києва Віталій Кличко скасував тендер на 20 мільйонів для закупівлі службових автівок Toyota. Вона розповіла, що з подачі фракції "Удар" Київрада все ж вирішила спрямувати кошти на машини. Однак влада передала 18 млн грн на "запчастини" для службових авто Toyota в цей же департамент.

Семенова каже, що кошти були передані з резервного фонду, а це гроші, за які Київ фінансує ліквідацію наслідків ракетних ударів по столиці.

"Київрада перекинула 18 млн грн на автомобілі Toyota. Кошти були спрямовані з резервного фонду", — повідомила Семенова.

У своїх соцмережах Семенова також розповідає про цю ситуацію.

Семенова
Допис депутатки у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, Київрада хоче, аби за недопущення людей до укриттів запровадили кримінальну відповідальність. У власників укриттів, які перебувають у приватній власності, в таких випадках цю нерухомість можуть взагалі відібрати.

Також ми писали, що Віталій Кличко заявив про звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Він порушив комендантську годину.

Додамо, очільники райадміністрацій Києва закликали Кличка відмовитись від посади голови КМДА. Це сталося на тлі трагедії через закрите укриття під час повітряної тривоги у столиці. 

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