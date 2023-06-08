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Киевсовет потратит 18 млн грн на запчасти для авто: депутат эксклюзивно для Новини.LIVE

8 июня 2023 15:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевсовет потратит 18 млн грн на запчасти для авто: депутат эксклюзивно для Новини.LIVE
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 июня, киевский городской голова Виталий Кличко отменил тендер на 20 миллионов гривен на покупку служебных автомобилей Toyota. Однако с подачи фракции мэра столицы решили "перекинуть" 18 млн грн на запчасти в тот же департамент.

Об этом для Новини.LIVE эксклюзивно рассказала депутат Киевского городского Совета Ксения Семенова.

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Перенаправление средств из резервного фонда на запчасти для служебных авто

По словам Семеновой, городской голова Киева Виталий Кличко отменил тендер на 20 миллионов для закупки служебных автомобилей Toyota. Она рассказала, что с подачи фракции "Удар" Киевсовет все же решил направить средства на машины. Однако власть передала 18 млн грн на "запчасти" для служебных авто Toyota в этот же департамент.

Семенова говорит, что средства были переданы из резервного фонда, а это деньги, за которые Киев финансирует ликвидацию последствий ракетных ударов по столице.

"Киевсовет перебросил 18 млн грн на автомобили Toyota. Средства были направлены из резервного фонда", — сообщила Семенова.

В своих соцсетях Семенова также рассказывает об этой ситуации.

Семенова
Пост депутата в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, Киевсовет хочет, чтобы за недопущение людей к укрытиям ввели уголовную ответственность. У владельцев укрытий, находящихся в частной собственности, в таких случаях эту недвижимость вообще могут отобрать.

Также мы писали, что Виталий Кличко заявил об увольнении директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Он нарушил комендантский час.

Добавим, главы райадминистраций Киева призвали Кличко отказаться от должности главы КГГА. Это произошло на фоне трагедии из-за закрытого укрытия во время воздушной тревоги в столице.

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