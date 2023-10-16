Киевский горсовет хочет потратить 540 тыс. грн на принтеры

Киевский городской совет. Фото: КГГА

Киевский городской совет хочет закупить 20 новых принтеров. На это он планирует потратить 540 тыс. грн.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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В тендере говорится, что предложения в него можно вносить до 18 октября.

Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 01 ноября 2023 года — 15 декабря 2023 года.

Тендер на закупку принтеров. Фото: скриншот

Отметим, что 13 октября Киевский городской совет заключил соглашение на закупку 18 принтеров за 499 820 грн с ООО "Современные информационные технологии "Инсит".

Тендер на закупку принтеров. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве на охрану Подольского лесного офиса планируется выделить около 45 млн грн. Заказчик заявляет, что на указанную сумму будет осуществлена охрана объектов лесного офиса на Подоле в центре столицы.

Также мы писали, что в Киевской городской государственной администрации объявили тендер на закупку алкоголя почти на 100 тысяч гривен. Заказчиком такого вида товара Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский культурный кластер".

Добавим, военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко хочет приобрести автомобильный тренажер-симулятор. Потратить на него планируют более 4 млн гривен.