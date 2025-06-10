Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЭксклюзивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко выбрал кандидатуру нового секретаря Киевсовета — кто это

Кличко выбрал кандидатуру нового секретаря Киевсовета — кто это

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 11:30
Кличко предлагает назначить новым секретарем Киевсовета Зою Ярош
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко определился с кандидатурой нового секретаря Киевсовета. Это депутат от фракции "Голос" Зоя Ярош.

О своем решении глава столицы сообщил в Telegram во вторник, 10 июня.

Реклама
Читайте также:

Кандидатура нового секретаря Киевсовета

Кличко отметил, что предложил всем фракциям присоединиться к обсуждению кандидатуры Ярош на должность секретаря Киевсовета.

"После консультаций внесу в сессионный зал на эту должность кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош", — говорится в сообщении.

Віталій Кличко Зоя Ярош
Сообщение Кличко в Telegram

Кто такая Зоя Ярош

Зоя Ярош — депутат Киевского городского совета, входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиций. Имеет юридическое образование по специальностям "Правоведение" и "Международное право", является президентом Ассоциации адвокатов Украины. В прошлом возглавляла Николаевскую областную организацию партии "Голос".

Юридическую карьеру начала в 2001 году, руководя юридическими отделами компаний KTTJ HolingUkraineLtd и Eskontalnternational Investments. С 2005 года начала заниматься адвокатской деятельностью. В 2009 году стала директором и партнером адвокатского бюро "Частная практика", впоследствии — партнером в фирме "Павлова, Ярош и партнеры", а с 2012 года — старшим партнером в адвокатской компании "Маршаллер и партнеры".

В Киевсовете Ярош неоднократно возглавляла временные контрольные комиссии, в частности по резонансным и скандальным вопросам. По данным общественного движения "Честно", обнародованным в апреле, в течение 2023-2024 годов Ярош была одной из депутатов, которые чаще всего поддерживали сомнительные земельные решения — так называемые "туалетные схемы".

Зоя Ярош Київрада
Зоя Ярош. Фото: пресс-служба партии "Голос"

Тем временем под КГГА проходит протест из-за решения Киевсовета о сносе МАФов. Участники планируют голодать.

Напомним, 8 апреля во время внеочередной сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности.

Ранее депутат Леонид Емец объяснил процедуру утверждения секретаря Киевского городского совета.

Виталий Кличко Киев назначение Киевсовет должность
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации