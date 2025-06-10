Кличко предлагает назначить новым секретарем Киевсовета Зою Ярош

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко определился с кандидатурой нового секретаря Киевсовета. Это депутат от фракции "Голос" Зоя Ярош.

О своем решении глава столицы сообщил в Telegram во вторник, 10 июня.

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Кандидатура нового секретаря Киевсовета

Кличко отметил, что предложил всем фракциям присоединиться к обсуждению кандидатуры Ярош на должность секретаря Киевсовета.

"После консультаций внесу в сессионный зал на эту должность кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош", — говорится в сообщении.

Сообщение Кличко в Telegram

Кто такая Зоя Ярош

Зоя Ярош — депутат Киевского городского совета, входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиций. Имеет юридическое образование по специальностям "Правоведение" и "Международное право", является президентом Ассоциации адвокатов Украины. В прошлом возглавляла Николаевскую областную организацию партии "Голос".

Юридическую карьеру начала в 2001 году, руководя юридическими отделами компаний KTTJ HolingUkraineLtd и Eskontalnternational Investments. С 2005 года начала заниматься адвокатской деятельностью. В 2009 году стала директором и партнером адвокатского бюро "Частная практика", впоследствии — партнером в фирме "Павлова, Ярош и партнеры", а с 2012 года — старшим партнером в адвокатской компании "Маршаллер и партнеры".

В Киевсовете Ярош неоднократно возглавляла временные контрольные комиссии, в частности по резонансным и скандальным вопросам. По данным общественного движения "Честно", обнародованным в апреле, в течение 2023-2024 годов Ярош была одной из депутатов, которые чаще всего поддерживали сомнительные земельные решения — так называемые "туалетные схемы".

Зоя Ярош. Фото: пресс-служба партии "Голос"

Тем временем под КГГА проходит протест из-за решения Киевсовета о сносе МАФов. Участники планируют голодать.

Напомним, 8 апреля во время внеочередной сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности.

Ранее депутат Леонид Емец объяснил процедуру утверждения секретаря Киевского городского совета.