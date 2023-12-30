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Кличко объявил 1 января день траура в Киеве

30 декабря 2023 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко объявил 1 января день траура в Киеве
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мэр Киева Виталий Кличко объявил 1 января день траура. По его словам, атака на столицу вчера, 29 декабря, стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей города.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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Кличко подчеркнул, что по состоянию на данный момент 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Он сообщил, что спасатели продолжают работать. Они будут разбирать завалы до завтра.

"1 января в Киеве будет объявлено днем траура", — добавил Кличко.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, вчера оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие. Пострадали гражданские объекты.

Также мы писали, что сегодня днем, 30 декабря, стало известно, что в Киеве выросло количество погибших в результате российского обстрела 29 декабря. Сейчас известно о 16 жертвах.       

Добавим, в Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал горящую машину, чтобы спасти другие авто.

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