Виталий Кличко ушел в отпуск — Виктор Глеба высказался об отсутствии мэра

Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр города Киева Виталий Кличко с 11 августа ушел в пятидневный отпуск. Это уже в четвертый раз за время полномасштабного вторжения городской голова отправляется на каникулы.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба в среду, 13 августа.

Реклама

Читайте также:

Эксперт по госуправлению высказался об отпуске Кличко

В прямом эфире эксперт возмутился тем, что городской голова во время полномасштабного вторжения и регулярных ударов врага по столице, решил уйти на отдых.

"Это уже четвертый его (Кличко. — Ред.) отпуск за время войны. Вероятно, нечем заняться в Киеве. И пусть поедет посмотрит: до сих пор окна не застеклены в домах, куда прилетело. Ну, хотя бы поехал посмотрел, тогда бы шел в отпуск", — высказался Глеба.

К слову, его возмущение также разделили и жители столицы. В опросе Новини.LIVE киевляне высказались, уместно ли то, что мэр города решил отдохнуть в такое непростое время для страны и города.

Кроме того, отпуск Кличко совпал с рядом коррупционных скандалов. Генеральный прокурор сообщил, что нескольким должностным лицам КГГА было объявлено о подозрении.

В частности, подозрение объявили руководителю аппарата Кличко Дмитрию Загуменному, которого подозревают в растрате средств, выделенных на капитальный ремонт.