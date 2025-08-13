Виталий Кличко ушел в отпуск — Виктор Глеба высказался об отсутствии мэра

Кличко ушел в отпуск в четвертый раз за время войны — эксперт
Мэр города Киева Виталий Кличко с 11 августа ушел в пятидневный отпуск. Это уже в четвертый раз за время полномасштабного вторжения городской голова отправляется на каникулы.
Об этом в эфире "Київського часу" заявил эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба в среду, 13 августа.
Эксперт по госуправлению высказался об отпуске Кличко
В прямом эфире эксперт возмутился тем, что городской голова во время полномасштабного вторжения и регулярных ударов врага по столице, решил уйти на отдых.
"Это уже четвертый его (Кличко. — Ред.) отпуск за время войны. Вероятно, нечем заняться в Киеве. И пусть поедет посмотрит: до сих пор окна не застеклены в домах, куда прилетело. Ну, хотя бы поехал посмотрел, тогда бы шел в отпуск", — высказался Глеба.
К слову, его возмущение также разделили и жители столицы. В опросе Новини.LIVE киевляне высказались, уместно ли то, что мэр города решил отдохнуть в такое непростое время для страны и города.
Кроме того, отпуск Кличко совпал с рядом коррупционных скандалов. Генеральный прокурор сообщил, что нескольким должностным лицам КГГА было объявлено о подозрении.
В частности, подозрение объявили руководителю аппарата Кличко Дмитрию Загуменному, которого подозревают в растрате средств, выделенных на капитальный ремонт.
