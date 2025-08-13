Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко ушел в отпуск в четвертый раз за время войны — эксперт

Кличко ушел в отпуск в четвертый раз за время войны — эксперт

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 22:42
Виталий Кличко ушел в отпуск — Виктор Глеба высказался об отсутствии мэра
Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр города Киева Виталий Кличко с 11 августа ушел в пятидневный отпуск. Это уже в четвертый раз за время полномасштабного вторжения городской голова отправляется на каникулы.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба в среду, 13 августа.

Реклама
Читайте также:

Эксперт по госуправлению высказался об отпуске Кличко

В прямом эфире эксперт возмутился тем, что городской голова во время полномасштабного вторжения и регулярных ударов врага по столице, решил уйти на отдых.

"Это уже четвертый его (Кличко. — Ред.) отпуск за время войны. Вероятно, нечем заняться в Киеве. И пусть поедет посмотрит: до сих пор окна не застеклены в домах, куда прилетело. Ну, хотя бы поехал посмотрел, тогда бы шел в отпуск", — высказался Глеба.

К слову, его возмущение также разделили и жители столицы. В опросе Новини.LIVE киевляне высказались, уместно ли то, что мэр города решил отдохнуть в такое непростое время для страны и города.

Кроме того, отпуск Кличко совпал с рядом коррупционных скандалов. Генеральный прокурор сообщил, что нескольким должностным лицам КГГА было объявлено о подозрении.

В частности, подозрение объявили руководителю аппарата Кличко Дмитрию Загуменному, которого подозревают в растрате средств, выделенных на капитальный ремонт.

Виталий Кличко Киев КГГА отпуск война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации