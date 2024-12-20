Удар по Києву 20 грудня - на місце приїхав Кличко

Віталій Кличко на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Голосіївському районі столиці вранці у п'ятницю, 20 грудня, впали уламки російської балістичної ракети. На місце прибув мер міста Віталій Кличко.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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На місці падіння уламків міського голову проінформували щодо наслідків у Голосіївському районі.

Віталій Кличко на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кличко зазначив, що наразі відомо про одного загиблого та 12 постраждалих.

Віталій Кличко на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники розбирають завали та ліквідовують наслідки балістичної атаки ворога.

Віталій Кличко на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві внаслідок потужного вибуху в Голосіївському районі автомобіль закинуло на паркан.

А через пошкодження тепломагістралі внаслідок атаки в Голосіївському районі без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

На місці падіння уламків побував кореспондент Новини.LIVE й показав наслідки балістичного удару по столиці.