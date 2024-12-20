Удар по Києву 20 грудня - на місце приїхав Кличко

Кличко приїхав на місце падіння уламків у Києві — фото
У Голосіївському районі столиці вранці у п'ятницю, 20 грудня, впали уламки російської балістичної ракети. На місце прибув мер міста Віталій Кличко.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Обстріл Києва 20 грудня
На місці падіння уламків міського голову проінформували щодо наслідків у Голосіївському районі.
Кличко зазначив, що наразі відомо про одного загиблого та 12 постраждалих.
Рятувальники розбирають завали та ліквідовують наслідки балістичної атаки ворога.
Нагадаємо, у Києві внаслідок потужного вибуху в Голосіївському районі автомобіль закинуло на паркан.
А через пошкодження тепломагістралі внаслідок атаки в Голосіївському районі без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.
На місці падіння уламків побував кореспондент Новини.LIVE й показав наслідки балістичного удару по столиці.
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