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Кличко приехал на место падения обломков в Киеве — фото

20 декабря 2024 11:06
Евгения Брюховецкая - редактор
Удар по Киеву 20 декабря – на место приехал Кличко
Виталий Кличко на месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

В Голосеевском районе столицы утром в пятницу, 20 декабря, упали обломки российской баллистической ракеты. На место прибыл мэр города Виталий Кличко.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На месте падения обломков мэра проинформировали о последствиях в Голосеевском районе.

Киев
Виталий Кличко на месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кличко отметил, что сейчас известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

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Виталий Кличко на месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели разбирают завалы и ликвидируют последствия баллистической атаки врага.

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Виталий Кличко на месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве в результате мощного взрыва в Голосеевском районе автомобиль забросило на забор.

А из-за повреждения тепломагистрали в результате атаки в Голосеевском районе без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

На месте падения обломков побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия баллистического удара по столице.

Виталий Кличко Киев война в Украине ракетный удар балистическая атака

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