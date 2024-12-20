Удар по Киеву 20 декабря – на место приехал Кличко

Кличко приехал на место падения обломков в Киеве — фото
В Голосеевском районе столицы утром в пятницу, 20 декабря, упали обломки российской баллистической ракеты. На место прибыл мэр города Виталий Кличко.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Обстрел Киева 20 декабря
На месте падения обломков мэра проинформировали о последствиях в Голосеевском районе.
Кличко отметил, что сейчас известно об одном погибшем и 12 пострадавших.
Спасатели разбирают завалы и ликвидируют последствия баллистической атаки врага.
Напомним, в Киеве в результате мощного взрыва в Голосеевском районе автомобиль забросило на забор.
А из-за повреждения тепломагистрали в результате атаки в Голосеевском районе без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.
На месте падения обломков побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия баллистического удара по столице.
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