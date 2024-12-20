Наслідки атаки на Київ — іноземці виїжджають з готелю

У Голосіївському районі пошкоджено готель, іноземці виїжджають
У Голосіївському районі Києва у п'ятницю, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків внаслідок атаки балістичних ракет. Пошкоджено готель, з нього виїжджають іноземні туристи.
Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Атака на Київ 20 грудня
Іноземці з валізами в руках покидають приміщення готелю, в якому вони поселилися. Тротуар поблизу нього повністю засипаний розбитим склом.
Будівля була пошкоджена внаслідок ракетного удару балістичним озброєнням сьогодні вранці.
Нагадаємо, у Голосіївському районі внаслідок атаки загорілися п'ять автомобілів, пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією.
За словами мера міста Віталія Кличка, відомо про семеро постраждалих — їх ушпиталили. Через пошкодження тепломагістралі внаслідок атаки в Голосіївському районі без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.
На місці падіння уламків побував кореспондент Новини.LIVE й показав наслідки балістичного удару по столиці.
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