Кличко розповів, чи подорожчає у Києві проїзд

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко офіційно оголосив, що у місті не передбачається підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення військових дій. Мер наголосив, що попри те, що чинний тариф на проїзд не покриває реальні витрати (понад 20 грн), в умовах складної економічної обстановки та труднощів з бюджетами громадян підвищення тарифів не планується.

Про це Кличко повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Проїзд у Києві

Кличко визнав, що міський транспорт у Києві функціонує коштом державних дотацій. Навіть попри те, що його вартість залишається однією з найнижчих в Україні й далеко відстає від європейських стандартів, зараз подорожчання проїзду не розглядається.

Мер Києва також наголосив, що у майбутньому потрібно буде здійснити значні вкладення у розвиток міського транспорту — будівництво нових ліній метро, ремонт доріг, оновлення транспортного парку. Однак у найближчому майбутньому до завершення військових дій тарифи залишаться на колишньому рівні.

Примітно, що нещодавно в інтернеті розповсюджувалися повідомлення про можливе збільшення вартості проїзду у громадському транспорті у Києві. Головною причиною цього є поточна збитковість міських пасажирських перевезень та відсутність необхідних фінансових ресурсів для розвитку транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, з 22 травня громадський транспорт у Києві працюватиме у новому режимі. Після оголошення повітряної тривоги пасажирів довозитимуть до найближчого укриття.

Також ми писали, що з 22 травня буде заборонено заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги. Це рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Додамо, у Києві з'явилася нова міні-скульптура "Київський збірник". Ця скульптура вже сорокова у рамках проекту "Шукай".