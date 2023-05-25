В Киеве хотят повысить цены на проезд в общественном транспорте

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве обсуждается вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте. Пока неизвестно, когда примут окончательное решение.

Об этом рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает телеканал "Киев".

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Кандибор подчеркнул, что такое решение нужно для развития.

"Где еще такой дешевый проезд, как в Киеве? 6,50 гривны. Уже время задуматься в депутатском корпусе и общественности о поднятии цен о проезде. Я уже буду говорить, что надо. Как нам развивать общественный транспорт, если он сегодня убыточен? Он на 300% дотационный. Чтобы мы развивали общественный транспорт, надо повышать тарифы", — заявил Кандибор.

Напомним, с 22 мая общественный транспорт в Киеве будет работать в новом режиме. После оглашения воздушной тревоги пассажиров будут довозить до ближайшего укрытия.

Также мы писали, что с 22 мая будет запрещен заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги. Это решение принял Совет обороны столицы.

Добавим, в Киеве появилась новая мини-скульптура "Киевский складанка". Эта скульптура уже сороковая в рамках проекта "Шукай".