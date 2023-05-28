Кличко рассказал, подорожает ли в Киеве проезд

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко официально объявил, что в городе не предвидится повышение цены на проезд в общественном транспорте до завершения военных действий. Мэр подчеркнул, что несмотря на то, что действующий тариф на проезд не покрывает реальные затраты (более 20 грн), в условиях сложной экономической обстановки и трудностей с бюджетами граждан, повышение тарифов не планируется.

Об этом Кличко сообщил в эфире телемарафона.

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Кличко признал, что городской транспорт в Киеве функционирует за счет государственных дотаций. Даже несмотря на то, что его стоимость остается одной из самых низких в Украине и далеко отстает от европейских стандартов, в текущий момент подорожание проезда не рассматривается.

Мэр Киева также подчеркнул, что в будущем нужно будет осуществить значительные вложения в развитие городского транспорта — строительство новых линий метро, ремонт дорог, обновление транспортного парка. Однако, в ближайшем будущем до завершения военных действий тарифы останутся на прежнем уровне.

Примечательно, что недавно в интернете распространялись сообщения о возможном увеличении стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве. Главной причиной этого является текущая убыточность городских пассажирских перевозок, а также отсутствие необходимых финансовых ресурсов для развития транспортной инфраструктуры.

Напомним, с 22 мая общественный транспорт в Киеве будет работать в новом режиме. После оглашения воздушной тревоги пассажиров будут довозить до ближайшего укрытия.

Также мы писали, что с 22 мая будет запрещен заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги. Это решение принял Совет обороны столицы.

Добавим, в Киеве появилась новая мини-скульптура "Киевский складанка". Эта скульптура уже сороковая в рамках проекта "Шукай".