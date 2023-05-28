Кличко розповів, чому мешканці Києва вночі відчули вібрацію

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Київський міський голова Віталій Кличко назвав причину вібрацій, які відчули мешканці столиці та області. Як виявилось, це був звук від транспорту, який доставляє зброю українським військовим.

Про це Віталій Кличко повідомив в ефірі телемарафону.

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Вібрація у Києві

"Це зброя йде до фронту. Доволі потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим", — розповів Кличко.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня жителі Києва та області відчули підземні поштовхи. У мережі одразу почали говорити про землетрус в столиці і поширювати відео.

Також ми писали, що сейсмологи відреагували на повідомлення українців про можливий землетрус у Києві та розповіли, чи справді це так.

Додамо, сьогодні, 28 травня, місто Київ святкує день народження. Київзеленбуд створив квіткові композиції, якими прикрасили вулиці столиці.