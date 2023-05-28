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Кличко рассказал, почему жители Киева ночью почувствовали вибрацию

28 мая 2023 17:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко рассказал, почему жители Киева ночью почувствовали вибрацию
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевский городской голова Виталий Кличко назвал причину вибраций, которые почувствовали жители столицы и области. Как оказалось, это был звук транспорта, который доставляет оружие украинским военным.

Об этом Виталий Кличко сообщил в эфире телемарафона.

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"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим", — рассказал Кличко.

Напомним, в ночь на 28 мая жители Киева и области почувствовали подземные толчки. В сети сразу начали говорить о землетрясении в столице и распространять видео.

Также мы писали, что сейсмологи отреагировали на сообщения украинцев о возможном землетрясении в Киеве и рассказали, действительно ли это так.

Добавим, сегодня, 28 мая, город Киев празднует день рождения. Киевзеленстрой создал цветочные композиции, которыми украсили улицы столицы.

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