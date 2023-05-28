Кличко рассказал, почему жители Киева ночью почувствовали вибрацию
Киевский городской голова Виталий Кличко назвал причину вибраций, которые почувствовали жители столицы и области. Как оказалось, это был звук транспорта, который доставляет оружие украинским военным.
Об этом Виталий Кличко сообщил в эфире телемарафона.
Вибрация в Киеве
"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим", — рассказал Кличко.
Напомним, в ночь на 28 мая жители Киева и области почувствовали подземные толчки. В сети сразу начали говорить о землетрясении в столице и распространять видео.
Также мы писали, что сейсмологи отреагировали на сообщения украинцев о возможном землетрясении в Киеве и рассказали, действительно ли это так.
Добавим, сегодня, 28 мая, город Киев празднует день рождения. Киевзеленстрой создал цветочные композиции, которыми украсили улицы столицы.