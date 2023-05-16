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Кличко рассказал, как продвигается ремонт дорог в Днепровском районе Киева

16 мая 2023 20:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко рассказал, как продвигается ремонт дорог в Днепровском районе Киева
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевский городской голова Виталий Кличко проверил, как завершают ремонт дороги на улице Шумского в Днепровском районе. Ее не обновляли более 40 лет.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Сейчас на проезжей части устраивают верхний слой нового асфальтового покрытия. Также ремонтируют тротуары — их выкладывают из ФЭМ (тротуарной брусчатки). Асфальтируют велосипедную дорожку. На улице уже обустроили новую систему освещения с энергосберегающими LED-фонарями. А также отремонтировали систему дождевой канализации", — рассказал Кличко.

Протяженность улицы Шумского — 622 м. По словам Кличко, капитальный ремонт планируют завершить в конце мая.

Городской глава столицы отметил, что в сегодняшних условиях власти Киева продолжают ремонт дорог. Кличко рассказал, что в марте удалось возобновить обновление дорог на шести улицах.

"Работы на почти всех объектах должны завершить уже в этом году. В целом сегодня капитальные ремонты и реконструкции продолжаются на восьми улицах", — добавил Кличко.

Напомним, во вторник, 16 мая, Киев стал владельцем нового современного пожарного автомобиля благодаря поставкам партнеров из Германии и Польши. Это пятый подобный автомобиль, доставленный в украинскую столицу за последний месяц.

Также мы писали, что городской голова Киева Виталий Кличко проверил отремонтированные дома, наиболее поврежденные в результате российских обстрелов. Они находятся на проспекте Свободы и на улице Межовой в Подольском районе.

Добавим, Киев получил сообщение от мэрии Лондона о поддержке Украины. Это произошло перед финалом "Евровидения".

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