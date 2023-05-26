Кличко розповів про системи ППО, які захищають Київ

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко розповів про блискучу роботу ППО, яка захищає столицю від російських обстрілів. За його словами, місто обороняють всі види озброєння.

Про це Віталій Кличко розповів кореспонденту Новини.LIVE під час Безпекового Форуму.

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Міський голова столиці розповів, що Повітряні сили отримали найсучасніші системи ППО. Їм вдалося знищити навіть те, чим російський диктатор Володимир Путін пишався найбільше, а саме ракети "Кинджал".

"Види озброєння конкретно я не можу вам сказати. Це питання до військових, але можу сказати, що найсучасніші системи захисту мешканців Києва вже знаходиться в місті", — розповів Кличко.

За його словами, столиця набагато краще захищена, чим декілька місяців тому.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко розповів, скільки будинків у столиці було пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Він також повідомив про ремонт цих будівель.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 26 травня, уламки російських ракет, збитих над Києвом, упали на житлову забудову та інфраструктурні об’єкти. Обійшлося без постраждалих.

Додамо, 20 травня, російські окупанти вкотре атакували Київ. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено дах багатоповерхівки.