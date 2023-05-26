Кличко рассказал о системах ПВО, которые защищают Киев

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о блестящей работе ПВО, защищающей столицу от российских обстрелов. По его словам, город обороняют все виды вооружения.

Об этом Виталий Кличко рассказал корреспонденту Новини.LIVE во время Форума Безопасности.

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Мэр столицы рассказал, что Воздушные силы получили самые современные системы ПВО. Им удалось уничтожить даже то, чем российский диктатор Владимир Путин гордился больше всего, а именно ракеты "Кинжал".

"Виды вооружения конкретно я не могу вам сказать. Это вопрос к военным, но могу сказать, что самые современные системы защиты жителей Киева уже находятся в городе", — рассказал Кличко.

По его словам, столица гораздо лучше защищена, чем несколько месяцев назад.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, сколько домов в столице было повреждено в результате российских обстрелов. Он также сообщил о ремонте этих построек.

Также мы писали, что сегодня ночью, 26 мая, обломки российских ракет, сбитых над Киевом, упали на жилую застройку и инфраструктурные объекты. Обошлось без пострадавших.

Добавим, 20 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев. В результате падения обломков была повреждена крыша многоэтажки.