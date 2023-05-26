Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко рассказал о системах ПВО, которые защищают Киев arrow

Кличко рассказал о системах ПВО, которые защищают Киев

26 мая 2023 15:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко рассказал о системах ПВО, которые защищают Киев
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о блестящей работе ПВО, защищающей столицу от российских обстрелов. По его словам, город обороняют все виды вооружения.

Об этом Виталий Кличко рассказал корреспонденту Новини.LIVE во время Форума Безопасности.

Читайте также:

Противовоздушная оборона в Киеве

Мэр столицы рассказал, что Воздушные силы получили самые современные системы ПВО. Им удалось уничтожить даже то, чем российский диктатор Владимир Путин гордился больше всего, а именно ракеты "Кинжал".

"Виды вооружения конкретно я не могу вам сказать. Это вопрос к военным, но могу сказать, что самые современные системы защиты жителей Киева уже находятся в городе", — рассказал Кличко.

По его словам, столица гораздо лучше защищена, чем несколько месяцев назад.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, сколько домов в столице было повреждено в результате российских обстрелов. Он также сообщил о ремонте этих построек.

Также мы писали, что сегодня ночью, 26 мая, обломки российских ракет, сбитых над Киевом, упали на жилую застройку и инфраструктурные объекты. Обошлось без пострадавших.

Добавим, 20 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев. В результате падения обломков была повреждена крыша многоэтажки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас