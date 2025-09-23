Київрада пропонує достроково припинити повноваження Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

У Київраді ініціювали процедуру дострокового припинення повноважень міського голови Віталія Кличка. Депутат Андрій Вітренко повідомив, що зареєстрував проєкт рішення про висловлення недовіри меру столиці та припинення його мандата достроково.

Про це Андрій Вітренко повідомив на своєму каналі у Telegram.

За словами Андрія Вітренка, цей крок не є політичним жестом, а реакцією на, як він стверджує, тривалу бездіяльність і неефективність міського управління.

Вітренко заявляє, що системною проблемою стала демонстративна невиконуваність рішень Київради, через що інтереси громади, на його переконання, відсуваються на другий план. Депутат також звинувачує міську команду у вибірковому ухваленні рішень "для своїх" і наданні преференцій наближеним компаніям, що, на його думку, підштовхує столицю до занепаду й хаотичного управління.

Окремо він критикує спроможність КМДА працювати в умовах воєнного часу. Йдеться про відсутність послідовних рішень щодо укриттів, транспорту, теплопостачання та інфраструктури.

Також, як стверджує Вітренко, міська влада Києва часто або саботує ініціативи, або вони так і залишаються "на папері".

Серед причин Андрій Вітренко назвав кадрову політику мера Києва. Мовляв, ключові посади, дістаються не фахівцям, а людям із близького кола спілкування Віталія Кличка, що потім негативно впливає на управлінські процеси.

"Показові акції, фото з дронами чи автобусами є, а от вирішення щоденних проблем киян — зруйнованих доріг, занедбаних дворів, хаотичної забудови — немає", — йдеться у заяві.

Рішення V сесії IX скликання. Фото: Андрій Вітренко

"Усе це призвело до того, що Київ опинився в ситуації, коли міська влада втратила здатність працювати для людей. Якщо "директор міста", як називає себе Кличко, не справляється зі своїми обов’язками, значить, Києву потрібен новий — ефективний, відповідальний і здатний діяти в інтересах громади. Бо так, як є зараз, продовжуватися не може", — заявив Андрій Вітренко.

Згідно з оприлюдненим текстом проєкту, у разі підтримки рішення обов’язки міського голови тимчасово виконуватиме заступник — секретар Київради, а також передбачено звернення до Президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Подальша доля ініціативи залежатиме від розгляду в сесійній залі за процедурою Регламенту.

Зазначимо, що станом на зараз Київрада не має секретаря, адже колишній секретар Володимир Бондаренко, подав у відставку на тлі гучного корупційного розслідування НАБУ "Чисте місто" про виділення землі на користь фірм та осіб пов'язаних із колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким.

Нагадаємо, у Київраді вкотре зривають засідання бюджетної комісії. Зокрема 23 вересня депутати від фракції партії Віталія Кличка проігнорували засідання через що не вдалося розглянути зміни щодо виплат військовим та соціально незахищеним мешканцям столиці.

Тим часом начальник КМВА Тимур Ткаченко звернув увагу на хаос із будівництвом укриттів в столиці. Він заявив, що більшість рішень щодо фінансування приймають "кулуарно".

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко пояснював, чому за корупцію в Києві відповідає мер Віталій Кличко.