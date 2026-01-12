Відео
Головна Київ Кличко скликає закрите засідання Київради — що вирішуватимуть

Кличко скликає закрите засідання Київради — що вирішуватимуть

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 20:46
Засідання Київради 15 січня — порядок денний
Віталій Кличко. Фото: пресслужба Київради

У четвер, 15 січня, відбудеться сесія Київської міської ради. Засідання відбудеться в закритому режимі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у понеділок, 12 січня.

розпорядження
Розпорядження київського міського голови. Фото: Віталій Кличко / Telegram

На засіданні Київради обговорять інформацію з обмеженим доступом

Засідання буде закритим через те, що частина інформації, що буде озвучена, підпадає під режим ДСК — інформації з обмеженим доступом.

Депутати обговорять два питання:

  • як Київ функціонує та забезпечує життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації;
  • питання виділення додаткового фінансування з бюджету столиці на забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України (міська цільова програма "Захисник Києва"). 

"Вважаю, що повну інформацію про реальний стан справ депутатам має надати в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Заслухаємо також пропозиції депутатів щодо їх допомоги мешканцям у районах та будинках, де зараз найгостріші проблеми", — додав Кличко.

Нагадаємо, РФ вже кілька ночей поспіль тероризує Київ. Наймасованішою за ці дні була атака 9 січня. Тоді у столиці перестали працювати дві ТЕЦбез теплопостачання опинилися близько 6 тисяч багатоповерхових будинків.

Станом на 12 січня без тепла залишаються 800 будинків у КиєвіУ деяких будинках не встигли злити воду з мереж, тому розриваються труби та батареї опалення через морози. 

Кличко закликав жителів столиці виїхати за межі міста у зв'язку із напруженою ситуацією та відсутністю опалення. Через це він нарвався на критику.

Віталій Кличко Київ електроенергія КМДА теплопостачання
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
