Засідання Київради 15 січня — порядок денний

У четвер, 15 січня, відбудеться сесія Київської міської ради. Засідання відбудеться в закритому режимі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у понеділок, 12 січня.

На засіданні Київради обговорять інформацію з обмеженим доступом

Засідання буде закритим через те, що частина інформації, що буде озвучена, підпадає під режим ДСК — інформації з обмеженим доступом.

Депутати обговорять два питання:

як Київ функціонує та забезпечує життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації;

питання виділення додаткового фінансування з бюджету столиці на забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України (міська цільова програма "Захисник Києва").

"Вважаю, що повну інформацію про реальний стан справ депутатам має надати в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Заслухаємо також пропозиції депутатів щодо їх допомоги мешканцям у районах та будинках, де зараз найгостріші проблеми", — додав Кличко.

Нагадаємо, РФ вже кілька ночей поспіль тероризує Київ. Наймасованішою за ці дні була атака 9 січня. Тоді у столиці перестали працювати дві ТЕЦ, без теплопостачання опинилися близько 6 тисяч багатоповерхових будинків.

Станом на 12 січня без тепла залишаються 800 будинків у Києві. У деяких будинках не встигли злити воду з мереж, тому розриваються труби та батареї опалення через морози.

Кличко закликав жителів столиці виїхати за межі міста у зв'язку із напруженою ситуацією та відсутністю опалення. Через це він нарвався на критику.