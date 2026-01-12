Видео
Главная Киев Кличко созывает закрытое заседание Киевсовета — что будут решать

Кличко созывает закрытое заседание Киевсовета — что будут решать

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 20:46
Заседание Киевсовета 15 января — повестка дня
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевсовета

В четверг, 15 января, состоится сессия Киевского городского совета. Заседание состоится в закрытом режиме.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в понедельник, 12 января.

Читайте также:
розпорядження
Распоряжение киевского городского головы. Фото: Виталий Кличко / Telegram

На заседании Киевсовета обсудят информацию с ограниченным доступом

Заседание будет закрытым из-за того, что часть информации, которая будет озвучена, подпадает под режим ДСП — информации с ограниченным доступом.

Депутаты обсудят два вопроса:

  • как Киев функционирует и обеспечивает жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации;
  • вопрос выделения дополнительного финансирования из бюджета столицы на обеспечение потребностей подразделений Вооруженных сил Украины (городская целевая программа "Защитник Киева").

"Считаю, что полную информацию о реальном состоянии дел депутатам должен предоставить и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев. Заслушаем также предложения депутатов по их помощи жителям в районах и домах, где сейчас самые острые проблемы", — добавил Кличко.

Напомним, РФ уже несколько ночей подряд терроризирует Киев. Самой массированной за эти дни была атака 9 января. Тогда в столице перестали работать две ТЭЦ, без теплоснабжения оказались около 6 тысяч многоэтажных домов.

По состоянию на 12 января без тепла остаются 800 домов в Киеве. В некоторых домах не успели слить воду из сетей, поэтому разрываются трубы и батареи отопления из-за морозов.

Кличко призвал жителей столицы выехать за пределы города в связи с напряженной ситуацией и отсутствием отопления. Из-за этого он нарвался на критику.

Виталий Кличко Киев электроэнергия КГГА теплоснабжение
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
