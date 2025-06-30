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Главная Киев Кличко отстранил Поворозника и анонсировал расследование

Кличко отстранил Поворозника и анонсировал расследование

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Дата публикации 30 июня 2025 14:37
Кличко отстранил Поворозника — в КГГА проведут расследование
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника. Он отстранил его от исполнения обязанностей.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в понедельник, 30 июня.

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Отстранение Николая Поворозника

По его словам, Поворозник временно не будет занимать должность из-за расследования.

"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника", — отметил Кличко.

Мэр столицы принял решение о проведении служебного расследования по факту якобы "празднования" в День траура. По его словам, к расследованию приобщат инициаторов этого решения депутатов Киевсовета. Кличко сообщил, что по результатам должно быть решение.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, Поворозник он вместе с компанией собрался на коммунальной территории и устроил празднование дня рождения в День траура в Киеве по погибшим в результате российского обстрела на 24 апреля. Тогда из-за вражеской атаки погибли 12 человек.

А в июне в Киевсовете объявили недоверие Поворознику. Однако речь не идет об увольнении. "За" проголосовали 70 депутатов.

Кроме того, ранее Новини.LIVE узнали, какую зарплату получал Поворозник с января по март.

Виталий Кличко Киев обстрелы расследование День траура
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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