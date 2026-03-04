Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кличко заявив, що Києву не допомагають — Ткаченко відповів

Кличко заявив, що Києву не допомагають — Ткаченко відповів

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 08:53
Кличко заявив про особливе ставлення до Києва — Ткаченко відповів
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на критику щодо підготовки столиці до зими. Він стверджує, що до столиці "особливе ставлення" та їй не допомагають. 

Про це Віталій Кличко написав у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Підготовка Києва до зими

Кличко заявив, що комплексний план стійкості Києва, який було представлено на засіданні РНБО, потребує участі та допомоги держави. За його словами, пропозиції до плану були вчасно подано Міністерству розвитку громад та територій. Він стверджує, що до розробки документи долучали також фахівців та експертів енергетичної галузі.

Реклама

"На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть. Бо в загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив. Варіанти, що і як ми будемо робити в цій ситуації, як будемо коригувати ті плани, які сформували, зараз оперативно опрацьовуємо", — зазначив Кличко.

Крім того, мер каже, що плани, які представлені іншими містами, були підписані очільниками військових адміністрацій. Водночас від Києва вимагають підпис мера. 

Реклама

"Тобто до Києва — "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики", — додав Кличко.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

Ткаченко відповів Кличку

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відповів Кличку. За його словами, "красиві слова не керують містом". Для цього потрібні повноваження і відповідальність.

Реклама

"Усі заступники, директори департаментів, керівники КП призначені вами. Більшість у Київраді сформована навколо вас. Бюджет, програми, розподіл коштів, догани, премії — це ваша вертикаль. Коли мене призначив Президент України, ви особисто сказали: "У господарські питання не лізь, це моя робота", — заявив Ткаченко.

Він дорікнув меру, що коли йдеться про захист критичної інфраструктури та ризики майбутнього опалювального сезону, то відповідальність лягає на нього. За його словами, у Кличка — люди, структура, бюджет, реальні управлінські рішення і повноваження. Крім того, жодного кадрового рішення із Ткаченком не погоджували.

Реклама

"А тепер я маю відповідати за роботу ваших підлеглих? Так от, пане мер, якщо ви тут "директор", то вас не має лякати документ з планом заходів захисту енергетики. Досить перекладати відповідальність і витрачати десятки тисяч доларів на джинсу про моє самоусунення. Не дочекаєтесь", — додав начальник КМВА.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Підготовка Києва до зими

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Київ є єдиним з усіх регіонів, який не має захищеного плану щодо підготовки до зими. За його словами, Кличко понесе відповідальність.

Реклама

А депутат Київради Андрій Вітренко заявляв, що Київ має найбільший бюджет, але програє навіть прифронтовим містам за якістю комунальних послуг. Крім того, за його словами, столиця не була готова до критичної ситуації взимку. Винними він назвав міську владу та депутатів.

Раніше депутатка Людмила Ковалевська заявила, що влада Києва уже повинна готуватися до наступного опалювального сезону.

Віталій Кличко Київ війна зима Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації