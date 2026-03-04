Кличко заявив про особливе ставлення до Києва — Ткаченко відповів

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на критику щодо підготовки столиці до зими. Він стверджує, що до столиці "особливе ставлення" та їй не допомагають.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram, передає Новини.LIVE.

Підготовка Києва до зими

Кличко заявив, що комплексний план стійкості Києва, який було представлено на засіданні РНБО, потребує участі та допомоги держави. За його словами, пропозиції до плану були вчасно подано Міністерству розвитку громад та територій. Він стверджує, що до розробки документи долучали також фахівців та експертів енергетичної галузі.

"На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть. Бо в загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив. Варіанти, що і як ми будемо робити в цій ситуації, як будемо коригувати ті плани, які сформували, зараз оперативно опрацьовуємо", — зазначив Кличко.

Крім того, мер каже, що плани, які представлені іншими містами, були підписані очільниками військових адміністрацій. Водночас від Києва вимагають підпис мера.

"Тобто до Києва — "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики", — додав Кличко.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Ткаченко відповів Кличку

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відповів Кличку. За його словами, "красиві слова не керують містом". Для цього потрібні повноваження і відповідальність.

"Усі заступники, директори департаментів, керівники КП призначені вами. Більшість у Київраді сформована навколо вас. Бюджет, програми, розподіл коштів, догани, премії — це ваша вертикаль. Коли мене призначив Президент України, ви особисто сказали: "У господарські питання не лізь, це моя робота", — заявив Ткаченко.

Він дорікнув меру, що коли йдеться про захист критичної інфраструктури та ризики майбутнього опалювального сезону, то відповідальність лягає на нього. За його словами, у Кличка — люди, структура, бюджет, реальні управлінські рішення і повноваження. Крім того, жодного кадрового рішення із Ткаченком не погоджували.

"А тепер я маю відповідати за роботу ваших підлеглих? Так от, пане мер, якщо ви тут "директор", то вас не має лякати документ з планом заходів захисту енергетики. Досить перекладати відповідальність і витрачати десятки тисяч доларів на джинсу про моє самоусунення. Не дочекаєтесь", — додав начальник КМВА.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Підготовка Києва до зими

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Київ є єдиним з усіх регіонів, який не має захищеного плану щодо підготовки до зими. За його словами, Кличко понесе відповідальність.

А депутат Київради Андрій Вітренко заявляв, що Київ має найбільший бюджет, але програє навіть прифронтовим містам за якістю комунальних послуг. Крім того, за його словами, столиця не була готова до критичної ситуації взимку. Винними він назвав міську владу та депутатів.

Раніше депутатка Людмила Ковалевська заявила, що влада Києва уже повинна готуватися до наступного опалювального сезону.