Подготовка Киева к зиме — Кличко и Ткаченко обменялись заявлениями

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал критику относительно подготовки города к зиме. Он заявил, что "столице не помагают".

Об этом Виталий Кличко написал в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Подготовка Киева к зиме

Кличко заявил, что комплексный план устойчивости Киева, который был представлен на заседании СНБО, требует участия и помощи государства. По его словам, предложения к плану были вовремя поданы Министерству развития общин и территорий. Он утверждает, что к разработке документов приобщали также специалистов и экспертов энергетической отрасли.

"К сожалению, сегодня нам дали понять, что сейчас Киеву не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в воплощении планов устойчивости правительство Киев не включило. Варианты, что и как мы будем делать в этой ситуации, как будем корректировать те планы, которые сформировали, сейчас оперативно прорабатываем", — отметил Кличко.

Кроме того, мэр говорит, что планы, которые представлены другими городами, были подписаны руководителями военных администраций. В то же время от Киева требуют подпись мэра.

"То есть к Киеву — "особое" отношение. Опять не обходится без политики", — добавил Кличко.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Ткаченко ответил Кличко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ответил Кличко. По его словам, "красивые слова не управляют городом". Для этого нужны полномочия и ответственность.

"Все заместители, директора департаментов, руководители КП назначены вами. Большинство в Киевсовете сформировано вокруг вас. Бюджет, программы, распределение средств, выговоры, премии — это ваша вертикаль. Когда меня назначил Президент Украины, вы лично сказали: "В хозяйственные вопросы не лезь, это моя работа", — заявил Ткаченко.

Он упрекнул мэра, что когда речь идет о защите критической инфраструктуры и рисках будущего отопительного сезона, то ответственность ложится на него. По его словам, у Кличко — люди, структура, бюджет, реальные управленческие решения и полномочия. Кроме того, ни одного кадрового решения с Ткаченко не согласовывали.

"А теперь я должен отвечать за работу ваших подчиненных? Так вот, господин мэр, если вы здесь "директор", то вас не должен пугать документ с планом мероприятий защиты энергетики. Хватит перекладывать ответственность и тратить десятки тысяч долларов на джинсу о моем самоустранении. Не дождетесь", — добавил начальник КГВА.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Подготовка Киева к зиме

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Киев является единственным из всех регионов, который не имеет защищенного плана по подготовке к зиме. По его словам, Кличко понесет ответственность.

А депутат Киевсовета Андрей Витренко заявлял, что Киев имеет самый большой бюджет, но проигрывает даже прифронтовым городам по качеству коммунальных услуг. Кроме того, по его словам, столица не была готова к критической ситуации зимой. Виновными он назвал городскую власть и депутатов.

Ранее депутат Людмила Ковалевская заявила, что власти Киева уже должны готовиться к следующему отопительному сезону.