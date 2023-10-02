Кличко обвинил подрядчика через два дня после аварии на Дегтяревском мосту

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко через два дня после аварии на Дегтяревском мосту обвинил в инциденте компанию-подрядчика. Ущерб будет возмещаться тоже за ее счет, а не за средства столицы.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев" .

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За все будет платить подрядчик

Комиссия инженеров и технологов подрядчика и производителя выясняет причины чрезвычайной ситуации на Дегтяревском путепроводе. Во время его реконструкции при монтаже одна из балок упала и сбила несколько других уже установленных балок. По сообщению мэра, именно подрядчик несет ответственность за все процессы на объекте.

"Надеемся, что к концу недели комиссия инженеров и технологов подрядчика и производителя выяснит, почему при монтаже одна из балок на Дегтяревском путепроводе упала и сбила несколько уже установленных балок. Работы, осуществляемые на этом объекте, относятся к работам с повышенной опасностью. Поэтому за их организацию и исполнение ответственность несет исключительно подрядная организация", — отметил Кличко.

Дополнительно столичный глава подчеркнул, что бюджету Киева не будет нанесен ущерб, но срок выполнения работ может сместиться. Стоимость самой реконструкции путепровода, по его словам, не увеличится. Более того, он заявил, что сейчас Киев должен предоставлять услуги и качественный сервис для гостей и жителей города, иначе инфраструктура столицы придет в упадок.

Кто заплатит за мост

По словам Кличко, победителем тендера на Prozorro стала компания RDS. Она предложила минимальную стоимость и соответствующую квалификацию.

Отметим, что RDS входит в лучшую пятерку дорожно-строительных компаний в Украине. С 2005 года имеет опыт выполнения работ по строительству дорог, мостов, аэродромов. В коллектив вовлечены 2 800 человек и около 800 единиц техники. Подобные работы компания выполняла не раз.

Дегтяревский путепровод находился в аварийном состоянии начиная с 2020 года. В 2022 году город провел противоаварийные работы по демонтажу четырех деформированных балок пролетного строения, чтобы избежать падения аварийного участка. В этом году, согласно проекту по заказу "Киевавтодора", RDS приступила к реконструкции путепровода в составе транспортной развязки.

Напомним, что Дегтяревский мост в Шулявском районе города развалился 30 сентября в результате "эффекта домино" на его опорах. Городские власти столицы на место инцидента не прибыли. В свою очередь столичная прокуратура начала расследование по аварии. А в соцсетях начались призывы немедленного ареста Виталия Кличко.