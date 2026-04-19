Головна Київ

Клименко доручив перевірити дії поліції під час теракту в Києві

Дата публікації: 19 квітня 2026 09:59
Клименко доручив перевірити дії поліції під час теракту в Києві
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото:t.me/Klymenko_MVS

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко ініціював службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня. Відповідне доручення він дав голові Національної поліції Івану Вигівському.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це повідомив Ігор Клименко. 

Доручення Клименка для Вигівського

"Дав доручення Голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР", — розповів Клименко. 

Він наголосив, що "служити та захищати" — це не просто. За його словами, воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей. 

Міністр зазначив, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією. 

Скриншот допису Ігоря Клименко

Що відповів Вигівський

Іван Вигівський підтвердив, що за дорученням Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування.

За його словами, на час перевірки правоохоронців відсторонили від виконання службових обов'язків. Голова Нацполіції наголосив, що потрібно встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. 

"Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань. Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом", — сказав Вигівський. 

Скриншот допису Івана Вигівського

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня у Голосіївському районі столиці невідомий відкрив стрілянину по людях. На місці прцювали наряди поліції та спецпризначенці КОРД. 

За словами Ігоря Клименка, стрільця у Києві ліквідували під час затримання. Відомо, що зловмисник захопив заручників, а перед штурмом з ним намагалися вести переговори. 

Відомо, що внаслідок стрілянини поранення отримали 10 людей, а ще шестеро осіб — загинули

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
