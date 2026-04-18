Жив у Києві близько 10 років: місцева розповіла про стрілка

Правоохоронці на місці стрілянини в Києві 18 квітня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Мешканка будинку у Голосіївському районі Києва Ганна Миколаївна розповіла деталі про чоловіка, який влаштував стрілянину та вбив декількох людей у суботу, 18 квітня. За її словами, він жив один, а квартиру купив ще близько десяти років тому. Жінка зазначила, що зловмисник не був схожий на бандита.

Про це Ганна Миколаївна розповіла у коментарі ЗМІ, передає журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Що відомо про стрілка, який вбивав людей у Києві 18 квітня

Жінка розповіла, що дізналася про стрілянину після дзвінка сусідки. В той час Ганна Миколаївна вийшла з метро та прямувала в напрямку дому, де побачила загиблих людей. Вона каже, що одним із вбитих є її сусід Олександр, якому було близько 30 років. Чоловік мав двох дітей та жінку.

Крім того, жінка розповіла про стрілка, який також був її сусідом.



"Я його наглядно знаю, цього чоловіка. Він такий дядько інтелігентний. Ніколи не скажеш, що він якийсь там бандюк. Завжди з рюкзаком", — зазначила вона.

За її словами, зловмисник особливо з людьми не спілкувався. Стрілок придбав квартиру після початку війни на Донбасі та проживав один.

Що відомо про стрілянину в Києві

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, у Голосіївському районі 18 квітня невідомий почав стріляти по людях, внаслідок чого вбив та поранив декількох людей, у тому числі дитину.

Згодом очільник МВС Ігор Клименко повідомив про ліквідацію стрілка. Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм супермаркету, в якому він ховався разом із заручниками.

На стрілянину вже відреагував український лідер Володимир Зеленський, якому доповів глава МВС Ігор Клименко. Наразі зʼясовують усі обставини трагедії.

А міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 15 поранених внаслідок стрілянини у Голосіївському районі. Крім того, кількість загиблих зросла до шести.

Клименко повідомляв, що переговори зі стрільцем тривали близько 40 хвилин, але нападник не реагував. За його словами, у нападника була зареєстрована зброя.