Клименко поручил проверить действия полиции во время теракта в Киеве

Министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко инициировал служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве 18 апреля. Соответствующее поручение он дал главе Национальной полиции Ивану Выговскому.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщил Игорь Клименко.

Поручение Клименко для Выговского

"Дал поручение Председателю Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР", — рассказал Клименко.

Он подчеркнул, что "служить и защищать" — это не просто. По его словам, оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей.

Министр отметил, что результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией.

Скриншот сообщения Игоря Клименко

Что ответил Выговский

Иван Выговский подтвердил, что по поручению Клименко относительно действий патрульных полицейских на месте стрельбы в Голосеевском районе начато служебное расследование.

По его словам, на время проверки правоохранителей отстранили от выполнения служебных обязанностей. Глава Нацполиции подчеркнул, что нужно установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели.

"Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований. Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время", — сказал Выговский.

Скриншот сообщения Ивана Выговского

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в Голосеевском районе столицы неизвестный открыл стрельбу по людям. На месте работали наряды полиции и спецназовцы КОРД.

По словам Игоря Клименко, стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Известно, что злоумышленник захватил заложников, а перед штурмом с ним пытались вести переговоры.

Известно, что в результате стрельбы ранения получили 10 человек, а еще шесть человек — погибли.