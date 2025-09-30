Фінансування відновлення зруйнованого житла — у Київраді створили робочу групу

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко. Фото: Вітренко/Facebook

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко заявив, що в Києві досі немає чіткого алгоритму допомоги людям, чиї будинки зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. Саме тому Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності створила робочу групу, яка напрацює швидкий порядок фінансування відновлення зруйнованого житла.

Про це повідомив депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко у вівторок, 30 вересня, в Telegram.

Вітренко про відсутність алгоритму виплат постраждалим від атак

Вітренко зазначив, що у вівторок, 30 вересня, Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності ухвалила важливі рішення.

"Ми підтримали виділення коштів для військовослужбовців і соціально незахищених киян. Також погодили перерозподіл фінансування між районами, щоб вони могли швидше закривати нагальні потреби людей", — повідомив депутат.

А також наголосив, що сьогодні зроблено історичний крок, на який, за його словами, так і не спромоглись у КМДА.

"Уже четвертий рік великої війни, а в Києві досі немає чіткого алгоритму допомоги людям, чиї будинки постраждали від російських атак. Наша комісія взяла ініціативу у свої руки й створила робочу групу, яка напрацює швидкий порядок фінансування відновлення зруйнованого житла", — поінформував Вітренко.

Зокрема, він додав, що кожен третій будинок у столиці зазнав пошкоджень. Але нині місто змушене щоразу вирішувати, куди спрямувати кошти: чи замінити вікна у школі, де діти досі навчаються із шибками, забитими ДСП, чи встановити пандуси, на які люди чекали роками, чи облаштувати укриття в будинках.

"Це ненормально, коли рішення зводяться до такого вибору. Через прогалини в законодавстві гроші з резервного фонду можна витрачати лише там, де визначений "клас наслідків" пошкоджень. Якщо просто вибиті вікна — клас встановити неможливо. І тоді доводиться забирати кошти з інших програм.

Ми маємо покласти край цій бюрократичній плутанині. Люди не повинні залишатися сам на сам із розбитими вікнами, дахами чи без комунікацій. Наше завдання — зробити процес відновлення системним, прозорим і швидким. Це рішення комісії — перший крок до того, щоб у Києві запрацював зрозумілий механізм допомоги всім постраждалим", — підсумував депутат Київради Вітренко.

Скриншот повідомлення Вітренка/Facebook

Починаючи із 2022 року і до серпня 2025-го в Києві внаслідок атак РФ було пошкоджено 2 200 багатоповерхівок, повідомляв очільник КМВА Тимур Ткаченко. Зокрема, 39 будинків постраждали суттєво (у 2022–2024 роках), із них відремонтували лише 25.

Нагадаємо, що нещодавно депутат Андрій Вітренко ініціював дострокову відставку міського голови Києва Віталія Кличка. Він звинуватив мера у тому, що у столиці спостерігається системна криза управління та фактичний параліч міської влади.



Раніше нардеп Геннадій Кривошея наголошував на тому, що процедура відшкодувань постраждалим внаслідок атак РФ у Києві дуже затягнута.



Крім того, депутатка Алла Шлапак заявляла, що реальна кількість пошкоджених будинків у столиці не збігається з інформацією КМДА.