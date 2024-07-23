КМДА підписала Меморандум з власниками садиби Зеленських — що відомо

Підписання Меморандуму. Фото: Віталій Кличко/Telegram

У вівторок, 23 липня, Департамент охорони культурної спадщини КМДА уклав Меморандум з власниками садиби Зеленських, яка була незаконно зруйнована 19 липня. Власники згідно з документом беруть на себе зобов'язання відновити будівлю до її попереднього вигляду.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

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Власники садиби також мають співпрацювати з міською владою та громадськістю у розробці проєкту відновлення, отриманні всіх необхідних дозволів та документів, а також забезпечити прозорість процесу відновлення садиби.

Кличко зазначив, що місто звернеться до суду проти забудовника, який без дозволу зруйнував садибу Зеленських, а також проти власників цієї будівлі. Міська адміністрація вимагатиме відновлення садиби для отримання законних механізмів забезпечення виконання підписаного Меморандуму та зобов'язань власників.

"Також міська влада наполягає, щоб правоохоронці зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби, та притягнули їх до відповідальності", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження та вилучила техніку.

Згодом у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

У Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним.