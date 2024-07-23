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КГГА подписала Меморандум с владельцами здания усадьбы Зеленских

23 июля 2024 20:37
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
КГГА подписала Меморандум с владельцами усадьбы Зеленских - что известно
Подписание Меморандума. Фото: Виталий Кличко/Telegram
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во вторник, 23 июля, Департамент охраны культурного наследия КГГА заключил Меморандум с владельцами усадьбы Зеленских , которая была незаконно разрушена 19 июля. Владельцы согласно документу берут на себя обязательство восстановить здание до его предыдущего вида.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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Меморандум с владельцами усадьбы Зеленских

Владельцы усадьбы также должны сотрудничать с городскими властями и общественностью в разработке проекта восстановления, получении всех необходимых разрешений и документов, а также обеспечить прозрачность процесса восстановления усадьбы.

Кличко отметил, что город обратится в суд против застройщика, который без разрешения разрушил усадьбу Зеленских, а также против владельцев этого здания. Городская администрация потребует восстановления усадьбы для получения законных механизмов обеспечения выполнения подписанного Меморандума и обязательств владельцев.

"Также городские власти настаивают, чтобы правоохранители выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы и привлекли их к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.

Впоследствии в Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

В Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.

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