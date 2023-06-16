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КМДА попередила про зміну маршрутів низки автобусів у Києві

16 червня 2023 22:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
КМДА попередила про зміну маршрутів низки автобусів у Києві
Автобус на зупинці у Києві. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Завтра, 17 червня, через проведення ярмарків у Києві змінять маршрути низки автобусів. Йдеться про номери маршрутів 2, 33, 34-ТР, 63, 81, 101. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Чому змінюються маршрути автобусів

Як зазначається у повідомленні, комунальне підприємство "Київпастранс" повідомляє, що зміни пов’язані із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Миколи Закревського, Кубанської України, Йорданській та Героїв Севастополя.

Як курсуватимуть автобуси

Зазначається, що із початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00) рух буде організовано:

  • автобус № 2 — від вул. Булгакова до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі б-р Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) — вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 33 — вул. Кіото — вул. Кубанської України — просп. Лісовий — вул. Космонавта Поповича (колишня назва — вул. Космонавта Волкова) до вул. Кубанської України — вул. Космонавта Поповича — просп. Лісовий — вул. Мілютенка — вул. Кіото;
  • автобус № 34-ТР — вул. Північна — просп. Володимира Івасюка — вул. Левка Лук’яненка — просп. Володимира Івасюка — просп. Степана Бандери — просп. Оболонський — ст. м. "Почайна";
  • автобус № 63 — від ст. м. "Червоний Хутір" до вул. Кубанської України;
  • автобус № 81 — вул. Кіото — вул. Мілютенка — просп. Лісовий — вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України — вул. Космонавта Поповича — просп. Лісовий — вул. Кубанської України — вул. Кіото;
  • автобус № 101 — від ст. м. "Почайна" до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі — вул. Теодора Драйзера — вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві обговорюють питання підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. 

До слова, з 22 травня громадський транспорт у Києві працювати у новому режимі. Після оголошення повітряної тривоги пасажирів довозять до найближчого укриття.

Також ми писали, з 22 травня заборонено заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги. 

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