КГГА предупредила об изменении маршрутов ряда автобусов в Киеве

Автобус на остановке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 июня, из-за проведения ярмарок в Киеве изменят маршруты ряда автобусов. Речь идет о номерах маршрутов 2, 33, 34-ТР, 63, 81, 101.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Почему меняются маршруты автобусов

Как отмечается в сообщении, коммунальное предприятие "Киевпасстранс" сообщает, что изменения связаны с запланированными продовольственными ярмарками на улицах Николая Закревского, Кубанской Украины, Иорданской и Героев Севастополя.

Как будут курсировать автобусы

Отмечается, что с начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение будет организовано:

автобус № 2 — от ул. Булгакова по просп. Отрадного по собственному маршруту, далее б-р Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) — ул. Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту;

— от ул. Булгакова по просп. Отрадного по собственному маршруту, далее б-р Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) — ул. Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту; автобус № 33 — ул. Киото — ул. Кубанской Украины — просп. Лесной — ул. Космонавта Поповича (прежнее название — ул. Космонавта Волкова) до ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Поповича — просп. Лесной — ул. Милютенко — ул. Киото;

— ул. Киото — ул. Кубанской Украины — просп. Лесной — ул. Космонавта Поповича (прежнее название — ул. Космонавта Волкова) до ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Поповича — просп. Лесной — ул. Милютенко — ул. Киото; автобус № 34-ТР — ул. Северная — просп. Владимира Ивасюка — ул. Левка Лукьяненко — просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский — ст. м. "Почайна";

— ул. Северная — просп. Владимира Ивасюка — ул. Левка Лукьяненко — просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский — ст. м. "Почайна"; автобус № 63 — от ст. м. "Красный Хутор" до ул. Кубанской Украины;

— от ст. м. "Красный Хутор" до ул. Кубанской Украины; автобус № 81 — ул. Киото — ул. Милютенко — просп. Лесной — ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Поповича — просп. Лесной — ул. Кубанской Украины — ул. Киото;

— ул. Киото — ул. Милютенко — просп. Лесной — ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Поповича — просп. Лесной — ул. Кубанской Украины — ул. Киото; автобус № 101 — от ст. м. "Почайна" до просп. Червоной Калины по собственному маршруту, дальше — ул. Теодора Драйзера — ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обсуждается вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте.

К слову, с 22 мая общественный транспорт в Киеве будет работать в новом режиме. После оглашения воздушной тревоги пассажиров довозят до ближайшего укрытия.

Также мы писали, что с 22 мая запрещен заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги.