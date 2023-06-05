Конфликт набирает обороты: Кличко ответил на заявление руководителей РГА Киева

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на заявление руководителей районных администраций Киева, которые призвали его отказаться от полномочий главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко заявил, что главы РГА пытаются "разбалансировать власть и создать хаос в Киеве".

Об этом Кличко написал в своем Telegram.

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Кличко подверг резкой критике заявление руководителей РГА Киева. Он напомнил, что районные администрации Киева получили за прошлый и этот год 1,2 млрд гривен и были ответственными за состояние укрытий.

"Посмотрел видео, записанное главами районов столицы. С которыми, кстати, сегодня утром обсуждали результаты проверки и недостатки по обустройству укрытий, которые должны быть устранены в районах. На это РГА получили в общей сложности за прошлый и этот год 1,2 млрд гривен и были ответственными за их обустройство Ваша "дружная команда" даже за это не готова ответить. О чем вы еще там говорите? О полномочиях? Так с 2014 ни одного из них вас не лишили, а в 2015-м даже добавили.

Сколько денег, выделенных на укрытие, вы освоили? Отвечу: всего по городу чуть больше 10%! Так вы будете брать на себя ответственность за город? Княжества создавать? Примечательно, что декламатором слабо пламенного спича выступил г-н Ратников. Относительно отстранения которого на время расследования я обратился к Президенту после трагедии в Деснянском районе 1 июня. Когда я тогда с утра общался с людьми, которые были, разумеется, на эмоциях после страшной трагедии, глава района прятался за деревьями, а потом тихонько накивал пятками", — заявил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что заявление глав РГА якобы преследует цель "разбалансировать власть в столице, уничтожить самоуправление и создать хаос в Киеве"

"Законы, Конституция, объединение усилий в войне, которая разрушает Украину, как видим, не важны для тех, кто писал этот текст главам районов, заставил его записать и кто пытается разбалансировать власть в столице, уничтожить самоуправление и создать хаос в Киеве. Не сейте ветер в сердце страны! Не делайте откровенной политической глупости. Общество все видит и понимает", — заявил Кличко.

Заявление мэра Киева Виталия Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Что сказали руководители РГА

Ранее главы райадминистраций Киева призвали Кличко отказаться от должности главы КГГА. Это произошло на фоне трагедии из-за закрытого укрытия во время воздушной тревоги в столице.

В частности, главы районных администраций выразили мнение, что мэр хочет "переложить всю свою ответственность за жизнедеятельность города исключительно на районы", при этом они жалуются, что город забирает полномочия у районных советов.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека — 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

Столичные правоохранители уже задержали трех чиновников райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения в Киеве. Их подозревают в недопуске граждан столицы к укрытию во время обстрела.