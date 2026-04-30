Козак: Малий бізнес у Києві закривається через дефіцит працівників

Депутат Київради від "Голосу" Тарас Козак. Фото: кадр з відео

Наразі найбільшим викликом для малого бізнесу у Києві є нестача персоналу. Це пов'язано з низкою чинників, зокрема, мобілізацією, виїздом багатьох українців за кордон та переходом у військову службу.

Про це повідомив депутат Київради від "Голосу", заступник голови бюджетної комісії Тарас Козак в ефірі "Київського часу".

Виклики бізнесу у Києві

За словами Козака, недостаток людей наразі є найбільшою проблемою київського бізнесу. Саме через це підприємці часто припиняють роботу.

"Малі бізнеси в Києві закриваються, тому що перша причина — недостатньо людей, які готові працювати", — заявив депутат.

Він зауважив, що серед причин дефіциту працівників у Києві — виїзд людей за кордон, мобілізація, відсутність бронювання або служба у війську. Крім того, Козак розкритикував ідею щодо здешевлення електроенергії для бізнесу.

"Давайте безкоштовну електроенергію, безкоштовні генератори, безкоштовний проїзд — і ми повернемося в соціалізм. Хто за це буде платити?", — наголосив Козак.

