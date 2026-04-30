Козак: Малий бізнес у Києві закривається через дефіцит працівників

Козак: Малий бізнес у Києві закривається через дефіцит працівників

Дата публікації: 30 квітня 2026 19:31
Депутат Київради від "Голосу" Тарас Козак. Фото: кадр з відео

Наразі найбільшим викликом для малого бізнесу у Києві є нестача персоналу. Це пов'язано з низкою чинників, зокрема, мобілізацією, виїздом багатьох українців за кордон та переходом у військову службу.

Про це повідомив депутат Київради від "Голосу", заступник голови бюджетної комісії Тарас Козак в ефірі "Київського часу".

Виклики бізнесу у Києві

За словами Козака, недостаток людей наразі є найбільшою проблемою київського бізнесу. Саме через це підприємці часто припиняють роботу. 

"Малі бізнеси в Києві закриваються, тому що перша причина — недостатньо людей, які готові працювати", — заявив депутат.

Він зауважив, що серед причин дефіциту працівників у Києві — виїзд людей за кордон, мобілізація, відсутність бронювання або служба у війську. Крім того, Козак розкритикував ідею щодо здешевлення електроенергії для бізнесу.

"Давайте безкоштовну електроенергію, безкоштовні генератори, безкоштовний проїзд — і ми повернемося в соціалізм. Хто за це буде платити?", — наголосив Козак.

Останні новини Києва

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві правоохоронці викрили шахрая. Він ошукав народну артистку України на понад 5 млн грн, видаючи себе за працівника СБУ. Зловмисникові загрожує до 12 років ув'язнення.

Також ми писали про те, що у Києві в четвер, 30 квітня, впали ціни на два вида палива. Подешевшав автомобільний газ та бензин А-95. Водночас вартість дизелю та бензину А-92 не змінилася.

Крім того, ми розповідали про те, що у Святошинському районі Києва планують відновити житловий будинок, який постраждав через російський удар 24 квітня. Орієнтовно вартість робіт оцінили у близько 20 млн гривень.

Київ бізнес працівники
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

