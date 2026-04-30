Козак: Малый бизнес в Киеве закрывается из-за дефицита работников

Депутат Киевсовета от "Голоса" Тарас Козак. Фото: кадр из видео

Сейчас самым большим вызовом для малого бизнеса в Киеве является нехватка персонала. Это связано с рядом факторов, в частности, мобилизацией, выездом многих украинцев за границу и переходом на военную службу.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Голоса", заместитель председателя бюджетной комиссии Тарас Козак в эфире "Київського часу".

Вызовы бизнеса в Киеве

По словам Козака, недостаток людей сейчас является самой большой проблемой киевского бизнеса. Именно поэтому предприниматели часто прекращают работу.

"Малые бизнесы в Киеве закрываются, потому что первая причина — недостаточно людей, которые готовы работать", — заявил депутат.

Он отметил, что среди причин дефицита работников в Киеве — выезд людей за границу, мобилизация, отсутствие бронирования или служба в армии. Кроме того, Козак раскритиковал идею по удешевлению электроэнергии для бизнеса.

"Давайте бесплатную электроэнергию, бесплатные генераторы, бесплатный проезд — и мы вернемся в социализм. Кто за это будет платить?", — подчеркнул Козак.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве правоохранители разоблачили мошенника. Он обманул народную артистку Украины на более 5 млн грн, выдавая себя за работника СБУ. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Также мы писали о том, что в Киеве в четверг, 30 апреля, упали цены на два вида топлива. Подешевел автомобильный газ и бензин А-95. В то же время стоимость дизеля и бензина А-92 не изменилась.

Кроме того, мы рассказывали о том, что в Святошинском районе Киева планируют восстановить жилой дом, который пострадал из-за российского удара 24 апреля. Ориентировочно стоимость работ оценили в около 20 млн гривен.