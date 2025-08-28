Обстріл Києва 28 серпня — окупанти пошкодили ЖК Чикаго

Наслідки російського обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня здійснили масований обстріл Києва. Відомо, що загарбники пошкодили житловий комплекс "Чикаго".

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Пошкоджений ЖК "Чикаго" в Києві 28 серпня

На відео можна побачити вибиті вікна внаслідок російського обстрілу.

Водночас заклади на першому поверсі житлового комплексу продовжують працювати.

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили в Києві офіс Британської Ради. Правоохоронці продовжують фіксувати збитки.

Крім того, у Дарницькому районі столиці зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Наразі відомо про 18 жертв. Новини.LIVE підготували фоторепортаж з Дарницького району.

Також відомо, що окупанти пошкодили ЖК "Паркленд". Попередньо, з людей ніхто не постраждав.