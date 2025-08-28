Видео
Главная Киев Массированный обстрел Киева — оккупанты повредили ЖК "Чикаго"

Массированный обстрел Киева — оккупанты повредили ЖК "Чикаго"

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:40
Обстрел Киева 28 августа — оккупанты повредили ЖК Чикаго
Последствия российского обстрела Киева 28 августа. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 28 августа осуществили массированный обстрел Киева. Известно, что захватчики повредили жилой комплекс "Чикаго".

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Поврежденный ЖК "Чикаго" в Киеве 28 августа

На видео можно увидеть выбитые окна в результате российского обстрела.

В то же время заведения на первом этаже жилого комплекса продолжают работать.

Напомним, российские оккупанты повредили в Киеве офис Британского Совета. Правоохранители продолжают фиксировать убытки.

Кроме того, в Дарницком районе столицы возросло количество погибших в результате российской атаки. Сейчас известно о 18 жертвах. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из Дарницкого района.

Также известно, что оккупанты повредили ЖК "Паркленд". Предварительно, из людей никто не пострадал.

Киев война украинцы обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
