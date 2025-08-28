Обстрел Киева 28 августа — оккупанты повредили ЖК Чикаго

Массированный обстрел Киева — оккупанты повредили ЖК "Чикаго"
Российские оккупанты в ночь на 28 августа осуществили массированный обстрел Киева. Известно, что захватчики повредили жилой комплекс "Чикаго".
Поврежденный ЖК "Чикаго" в Киеве 28 августа
На видео можно увидеть выбитые окна в результате российского обстрела.
В то же время заведения на первом этаже жилого комплекса продолжают работать.
Напомним, российские оккупанты повредили в Киеве офис Британского Совета. Правоохранители продолжают фиксировать убытки.
Кроме того, в Дарницком районе столицы возросло количество погибших в результате российской атаки. Сейчас известно о 18 жертвах. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из Дарницкого района.
Также известно, что оккупанты повредили ЖК "Паркленд". Предварительно, из людей никто не пострадал.
