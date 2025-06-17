В Киеве под завалами дома могут быть люди, - Клименко

Массированный удар по Киеву — Клименко рассказал о последствиях
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате атаки на Киев в ночь на вторник, 17 июня, погибли 14 человек. Сейчас спасатели работают на 27 локациях в столице.
Об этом сообщает с места попадания корреспондент Новини.LIVE.
Разрушения в результате атаки на Киев 17 июня
"В настоящее время 27 локаций, на которых работают спасатели. Мы на одной из них, где баллистическая ракета попала в девятиэтажный дом", — сказал министр.
По его словам, в многоэтажке в Соломенском районе уничтожен полностью один подъезд вплоть до подвальных помещений, что свидетельствует о прямом попадании ракеты. Сейчас известно о 14 погибших и 44 раненых в столице.
В целом по Украине этой ночью от агрессии РФ 66 человек получили повреждения, среди них несовершеннолетний.
К ликвидации последствий привлечено более 2000 спасателей, полицейских, медиков, коммунальщиков, которые работают на разборе завалов.
Пострадавшие из-за ударов
В частности, в Киеве аварийно-спасательные и поисковые работы в "горячей стадии", поскольку необходимо максимально быстро разобрать завалы, чтобы спасти людей, которые могут быть под ними. Также после прилета спасатели вывели из подъездов дома в Соломенском районе несколько человек, сейчас они в медицинских учреждениях.
В подъезде, в который попала ракета, разрушено 30 квартир, поэтому трудно сказать, сколько людей могут быть под завалами. Сотрудники ГСЧС уже спасли одну женщину оттуда, она получила много травм.
Кроме того, попадания произошли в учреждения образования, инфраструктуры, правоохранители устанавливают последствия и документируют военное преступление РФ.
"Это был один из самых массированных обстрелов Киева за все время полномасштабного вторжения России. Враг сегодня не пожалел ни дронов, ни ракет", — отметил Клименко.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из погибших из-за российских ударов был американцем.
Также стало известно, что во время ликвидации последствий удара получил ранения работник ГСЧС — его госпитализировали.
Кроме того, враг бил по Киеву в течение всей ночи. Утром наблюдается сильное задымление в городе.
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