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Главная Киев Массированный удар по Киеву — Клименко рассказал о последствиях

Массированный удар по Киеву — Клименко рассказал о последствиях

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Дата публикации 17 июня 2025 08:02
В Киеве под завалами дома могут быть люди, - Клименко
Глава МВД Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Разрушения в результате атаки на Киев 17 июня Пострадавшие из-за ударов

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате атаки на Киев в ночь на вторник, 17 июня, погибли 14 человек. Сейчас спасатели работают на 27 локациях в столице.

Об этом сообщает с места попадания корреспондент Новини.LIVE.

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Разрушения в результате атаки на Киев 17 июня

"В настоящее время 27 локаций, на которых работают спасатели. Мы на одной из них, где баллистическая ракета попала в девятиэтажный дом", — сказал министр.

По его словам, в многоэтажке в Соломенском районе уничтожен полностью один подъезд вплоть до подвальных помещений, что свидетельствует о прямом попадании ракеты. Сейчас известно о 14 погибших и 44 раненых в столице.

Хлопчик біля багатоповерхівки в Києві, зруйнованої російською ракетою 17 червня
Мальчик возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В целом по Украине этой ночью от агрессии РФ 66 человек получили повреждения, среди них несовершеннолетний.

К ликвидации последствий привлечено более 2000 спасателей, полицейских, медиков, коммунальщиков, которые работают на разборе завалов.

Пострадавшие из-за ударов

В частности, в Киеве аварийно-спасательные и поисковые работы в "горячей стадии", поскольку необходимо максимально быстро разобрать завалы, чтобы спасти людей, которые могут быть под ними. Также после прилета спасатели вывели из подъездов дома в Соломенском районе несколько человек, сейчас они в медицинских учреждениях.

Знищений під’їзд багатоповерхового будинку в Солом’янському районі Києва після ракетного удару
Частично разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В подъезде, в который попала ракета, разрушено 30 квартир, поэтому трудно сказать, сколько людей могут быть под завалами. Сотрудники ГСЧС уже спасли одну женщину оттуда, она получила много травм.

Кроме того, попадания произошли в учреждения образования, инфраструктуры, правоохранители устанавливают последствия и документируют военное преступление РФ.

"Это был один из самых массированных обстрелов Киева за все время полномасштабного вторжения России. Враг сегодня не пожалел ни дронов, ни ракет", — отметил Клименко.

Рятувальники працюють на місці влучання ракети в Києві, розбираючи завали житлового будинку
Спасатели ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из погибших из-за российских ударов был американцем.

Также стало известно, что во время ликвидации последствий удара получил ранения работник ГСЧС — его госпитализировали.

Кроме того, враг бил по Киеву в течение всей ночи. Утром наблюдается сильное задымление в городе.

МВД Игорь Клименко война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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